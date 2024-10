Mary Roos sehnt sich momentan nicht nach einer Beziehung

Mary Roos (75) spricht offen über ihr derzeitiges Liebesleben. In einem Interview mit DPA betont die Schlagersängerin: "Ich fühle mich sehr wohl und halte nach niemandem Ausschau." Offensichtlich scheint sie momentan nicht nach der großen Liebe zu suchen. Sie erzählt lachend, dass sie sich in einem "entspannten Zustand der Aufgeschlossenheit" befindet. Sie selbst nimmt ihr Liebesleben also gerade nicht allzu ernst und setzt sich derzeit nicht unter Druck.

Zusätzlich betont die Schlager-Ikone auch noch folgenden Anspruch gegenüber dem Medium: "Außerdem sollte so ein Mann auf keinen Fall jünger sein als ich. Schließlich möchte ich abends kein Tuch über den Lampenschirm hängen müssen." Mary hat schon mehrfach Erfahrungen mit der Liebe gemacht: 1969 heiratete sie ihren Manager Pierre Scardin und 22 Jahre später dann den verstorbenen Entertainer Werner Böhm (✝78), mit dem sie sogar einen Sohn bekam.

Für Mary liegt der Fokus auch mit 75 Jahren noch auf ihrer Karriere. Trotz des 2019 angekündigten Endes ihrer Gesangskarriere geht sie ab November zusammen mit dem deutschen Kabarettisten Wolfgang Trepper auf eine Abschiedstournee. Unter dem Namen "Mehr N*tten, mehr Koks – scheiß auf die Erdbeeren" wird Mary auf der Bühne spielen und performen und sich über den deutschen Schlager das Herz ausschütten.

Getty Images Mary Roos bei der Premiere von "Das Wunder von Bern", 2014

Getty Images Mary Roos bei der "ZDF Hitparty", 2007

