Nach 20 Staffeln ist für "Criminal Minds" erneut Schluss

Fans von "Criminal Minds" müssen sich schon wieder verabschieden. Paramount+ hat beschlossen, die Kultkrimiserie nach der 20. Staffel einzustellen. Das berichteten zuerst die Branchenportale Variety und Deadline, danach bestätigte der Streamingdienst die Entscheidung auch offiziell. Die letzten Folgen sollen 2027 bei Paramount+ erscheinen. Ein genaues Startdatum steht aber noch nicht fest. Der Haken an der Sache: Als die Absetzung beschlossen wurde, waren die Dreharbeiten im Frühherbst 2026 schon abgeschlossen. Ein bewusst geplantes Serienfinale, das alle offenen Handlungsstränge ordentlich zu Ende bringt, wird es deshalb offenbar nicht geben. Fans müssen sich also womöglich auf den einen oder anderen ungelösten Fall einstellen. Insgesamt kommt die Serie damit auf stolze 20 Staffeln: 15 davon liefen bei CBS, fünf bei Paramount+.

Dabei schien es um die Ermittler gar nicht schlecht zu stehen. Staffel 19 wurde von Mai bis Juli 2026 veröffentlicht und soll weiterhin erfolgreich gelaufen sein. Branchenberichten zufolge mischte die Serie zuletzt in den Top 10 des Streamingdienstes mit. Als maßgeblicher Grund für das Aus gilt laut den Berichten das Verhältnis zwischen Produktionskosten und Abrufzahlen. Hinzu komme die Frage, wie gut ein klassisch erzähltes Networkformat überhaupt ins Streaminggeschäft passt. Showrunnerin Erica Messer nannte die Zeit mit der Serie eine außergewöhnliche Reise. Sie dankte der Besetzung, den Autoren, der Regie, der Crew und den Fans für ihre jahrelange Treue. Auch Darstellerinnen meldeten sich in den sozialen Medien. Paget Brewster schrieb knapp: "Freie Agentin ..." A. J. Cook, die in der Serie JJ spielt, kommentierte das Aus mit den Worten: "Ruhe in Frieden, JJ (vorerst)."

Umso überraschender ist das Aus, weil die Verlängerung um Staffel 20 schon im März 2026 verkündet worden war. Das war noch vor der Ausstrahlung der 19. Staffel. Im Mai 2026 bestätigte Darsteller Adam Rodriguez dann, dass die Produktion der neuen Folgen begonnen hatte. Die Geschichte der Serie reicht lange zurück: Die Serie startete 2005 bei CBS und wurde dort 2020 nach mehr als 300 Folgen zunächst beendet. Zwei Jahre später kehrte das Format als stärker fortlaufend erzählte Streamingfortsetzung "Criminal Minds: Evolution" zurück. Ob die Profiler noch einmal ein Comeback feiern, ist offen. Erica deutete zwar an, dass es rund um das Serienuniversum weiterhin Geschichten zu erzählen gebe. Konkrete Pläne für eine erneute Rückkehr sind bislang aber nicht bekannt.

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Imago Paget Brewster mit dem Cast von "Criminal Minds" bei der CBS Summer Soiree am 1. August 2017 in Studio City

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Getty Images Annie Funke (2.v.l.) mit Daniel Henney, Gary Sinise und Tyler James Williams (2.v.r.)

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Getty Images Schauspieler Adam Rodriguez