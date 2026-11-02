Amazons "Die Ringe der Macht": Staffel 3 startet im November

Die Fantasyserie "Die Ringe der Macht" geht in die dritte Runde: Am 11. November 2026 kehrt das Mittelerde-Epos zu Amazon Prime Video zurück, zum Start gibt es gleich vier der insgesamt acht neuen Episoden. Die Geschichte setzt rund fünf Jahre nach Saurons Angriff auf Eregion ein. Der von Charlie Vickers gespielte Dunkle Herrscher hat inzwischen die neun frisch geschmiedeten Menschenringe in seinem Besitz und will Mittelerde mit ihrer Hilfe ins Chaos stürzen. Gleichzeitig treibt Sauron seinen bislang gefährlichsten Plan voran: Er beginnt mit der Schmiedung des Einen Rings. Die überlebenden Elben versuchen derweil, sich von den verheerenden Ereignissen zu erholen. Galadriel, verkörpert von Morfydd Clark, und Elrond, gespielt von Robert Aramayo, sammeln in Bruchtal neue Kraft. Doch während sie sich neu formieren, arbeitet ihr mächtiger Widersacher bereits am nächsten Schritt seines Plans.

Ein zentraler Schauplatz der neuen Folgen ist Númenor, wo Saurons Menschenringe für Unruhe sorgen dürften. In Khazad-dûm verschärfen die sieben Zwergenringe zugleich den Machtkampf zwischen Thronfolger Durin und seinen Brüdern. Galadriel erwartet unterdessen ein sehr persönliches Wiedersehen, denn ihr lange verschollener Ehemann Celeborn kehrt zurück – verkörpert von Jamie Campbell Bower (37). Adam Young stößt außerdem als neuer Ork zur Besetzung hinzu. Die Veröffentlichung erfolgt erstmals in drei Blöcken: Nach den Folgen eins bis vier am 11. November kommen Episode fünf und sechs am 18. November, das Finale mit den Folgen sieben und acht folgt am 25. November 2026. Patrick McKay und J. D. Payne bleiben die Showrunner, der Autorenstab wurde jedoch fast vollständig ausgetauscht. Neben dem verbliebenen Justin Doble gehört nun auch The Crown-Autor Jonathan Wilson zum Team. Die auf fünf Staffeln angelegte Serie soll insgesamt mehr als eine Milliarde US-Dollar kosten. Staffel eins soll davon 465 Millionen verschlungen und 150 Millionen Zuschauer erreicht haben.

Der Zeitsprung von fünf Jahren wirkt sich auch auf Durins Familie aus: Seine Kinder Gerda und Gamli sind inzwischen Teenagerzwerge und treten in der dritten Staffel erstmals als eigenständige Figuren auf. Amber Mendez-Martin übernimmt die Rolle von Gerda, während Lee Braithwaite ihren Bruder Gamli spielt. Als Eltern sind erneut Owain Arthur als Prinz Durin und Sophia Nomvete als Disa zu sehen. Die beiden jungen Zwerge sollen im Geschehen von Khazad-dûm eine wichtige Aufgabe übernehmen. Dadurch wird der familiäre Handlungsstrang rund um Durin und Disa direkt mit den politischen Spannungen im Zwergenreich verknüpft. Im Mittelpunkt stehen dabei der Machtkampf um die Zukunft des Reiches und die Folgen der sieben Ringe. Während Sauron mit den neun Menschenringen und der Schmiedung des Einen Rings seine Herrschaft vorbereitet, muss Durins Familie somit mit den Auswirkungen seiner Machenschaften auf das eigene Zuhause umgehen.

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Amazon MGM Studios Charlie Vickers als Sauron, dritte Staffel von "Die Ringe der Macht"

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Amazon MGM Studios Owain Arthur als Prinz Durin IV und Sophia Nomvete als Prinzessin Disa, "Die Ringe der Macht"

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Amazon MGM Studios Celeborn (Jamie Campbell Bower) in "Die Ringe der Macht"