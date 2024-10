Für Jana Pallaske ist das Leben im Dschungel ein Geschenk

Jana Pallaske (45) lebt ihren Traum! Während der Coronapandemie hatte die Schauspielerin ihre Siebensachen gepackt und war nach Thailand ausgewandert, um die deutsche Hektik hinter sich zu lassen. Mittlerweile lebt Jana in Costa Rica und scheint mit der Entscheidung, ihr Heimatland hinter sich zu lassen, glücklicher denn je zu sein. "Mein Leben ist besser als jeder Film", schwärmte die Fack ju Göhte-Darstellerin im Interview mit RTL und fügte hinzu: "Hier ist es einfach so fruchtbar, das ist so ein göttliches Geschenk."

Laut dem Sender hat Jana keine fixe Adresse, sondern lebt fernab jeglicher Zivilisation im Dschungel. Dort baut sie ihr eigenes Obst und Gemüse sowie diverse Kräuter an. In den vergangenen Jahren habe sich die "Männerherzen"-Bekanntheit zunehmend damit beschäftigt, "wie man [diese] nutzen kann, wie sie uns unterstützen und heilen". Nach ihrem eigenen Weg zur inneren Balance hat es sich Jana Urkraft, wie sie sich selbst als Schamanin bezeichnet, nun zur Aufgabe gemacht, auch andere Menschen bei der Verarbeitung ihrer Traumata zu unterstützen. "Ich wollte einen Ort schaffen, wo Leute sich so geliebt, gefühlt, genährt fühlen, wie es Mutterliebe tut. Und die Liebe von Mutter Erde, Mutter Natur spüren", erklärte sie dazu.

Im vergangenen Jahr stellte Jana ihre Naturverbundenheit mit ihrer Teilnahme am Dschungelcamp unter Beweis. Mit ihrer esoterisch angehauchten Art stieß sie bei ihren Mitcampern und vielen Zuschauern jedoch nicht gerade auf Begeisterung. Der 45-Jährigen wurde unter anderem vorgeworfen, zu langsam zu sprechen. "Ich bevorzuge und bin halt Qualität statt Quantität", stellte sie damals auf Instagram klar und betonte weiter: "Ich versuche immer, vorher zu reflektieren und eben nicht einfach unreflektierten Kram laut in die Welt zu posaunen, nur um zu senden – und Hauptsache, die Luft mit Worten zu füllen."

Getty Images Jana Pallaske bei der Berlinale 2020

RTL Jana Pallaske an Tag sechs im Dschungelcamp

