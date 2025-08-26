Neuer Thriller zeigt Kobe Bryants Anfänge in der NBA

Ein Film über Basketball-Legende Kobe Bryant (†41) ist in Hollywood in Planung. Das berichtet Filmstarts.Mit dem Titel "With The 8th Pick?" soll die spannende Geschichte hinter seiner Auswahl im NBA-Draft 1996 erzählt werden. Dabei nimmt der Film eine ungewöhnliche Perspektive ein und erzählt die Ereignisse aus der Sicht von John Nash, dem damaligen Manager der New Jersey Nets. John hatte die achte Wahl im Draft und war überzeugt, Kobe, damals mit 17 Jahren ein Ausnahmetalent, wählen zu müssen. Doch Kobe wollte unbedingt bei den Los Angeles Lakers spielen, und genau hier beginnt das Drama, das sich zu einem Spiel aus Täuschungen, Verhandlungen und Intrigen entwickelt.

Die spannende Handlung des Films zeigt nicht nur die Verhandlungen zwischen den Teams, sondern auch Kobes eigenen Einfluss in dieser entscheidenden Phase seiner Karriere. Trotz seiner jungen Jahre war Kobe ein aktiver Teil der Gespräche und setzte sich für seine Wünsche ein. Die Produktion wird von der Firma Religion Of Sports, die von Ex-Football-Star Tom Brady (48) mitgegründet wurde, betreut. Diese ist spezialisiert auf Sportprojekte und war unter anderem für die gefeierte Netflix-Serie über Simone Biles (28) verantwortlich. Warner Bros. hat sich die Rechte an dem Film gesichert, das Drehbuch stammt von Alex Sohn und Gavin Johannsen. Wer Regie führen wird oder wann der Film erscheinen soll, steht bislang jedoch nicht fest.

Kobe, dessen Leben und Karriere die Basketballwelt prägten, verstarb tragisch im Jahr 2020 im Alter von 41 Jahren bei einem Hubschrauberunglück. Mit seiner Karriere bei den LA Lakers, die von 1996 bis zu seinem Rücktritt 2016 währte, wurde er nicht nur zu einer Ikone des Sports, sondern auch zu einer Inspiration über die Basketballwelt hinaus. Für seine Fans ist die Verfilmung dieser entscheidenden Episode seines Lebens nicht nur eine Gelegenheit, seinem außergewöhnlichen Lebensweg nachzuspüren, sondern auch eine Hommage an einen Mann, der bis heute als Synonym für Ehrgeiz und Durchsetzungsvermögen gilt.

