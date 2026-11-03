42 Kilometer im Live-TV: Kai Pflaume stellt Weltrekord auf

Kai Pflaume (59) ist live im Fernsehen zum absoluten Weltrekordhalter geworden: Zum Auftakt der neuen Staffel seiner ARD-Erfolgsshow Wer weiß denn sowas? stellte der Moderator im Hamburger Studio einen offiziellen Guinness-Weltrekord auf. Er präsentierte die Sendung wie gewohnt vor der Kamera und legte dabei auf einem rund 30 Meter langen Kurs die komplette Marathondistanz von 42,195 Kilometern zurück, wofür er etwa 1.400 Runden drehen musste. Eine offizielle Jurorin von Guinness World Records überwachte den gesamten Versuch vor Ort und bestätigte im Anschluss den Rekord für die längste während einer Fernsehmoderation gelaufene Strecke. Kurz nach der Ausstrahlung präsentierte sich ein überglücklicher Kai auf Instagram mit einem Lorbeerkranz und der gerahmten Urkunde, zu der er stolz verkündete: "Ich bin Guinness-Weltrekordhalter."

Der sportliche Einsatz begann am 2. November um 18 Uhr im Ersten, wobei Kai nach dem Ende der linearen TV-Ausstrahlung in der ARD-Mediathek einfach weiterlief. Im Vorfeld hatte er mit rund sechs Stunden Gesamtlaufzeit gerechnet. Ganz alleine musste er die Tortur auf dem Studiokurs allerdings nicht bewältigen, da ihm die beiden prominenten Teamkapitäne Bernhard Hoëcker (56) und Wotan Wilke Möhring (59) als Streckenhelfer zur Seite standen. Nach dem geglückten Weltrekordversuch posierte das Trio zusammen mit der Guinness-Jurorin stolz für die Kameras, während auch die prominenten Gäste aus dem Sportbereich begeistert reagierten. Unter Kais Bewunderern befanden sich echte Hochkaräter wie Leichtathletin Alica Schmidt (27), Ironman-Weltmeisterin Laura Philipp und Ultraläufer Kim Gottwald, die im Netz sofort gratulierten: "Du bist eine Maschine", schwärmte Laura, während Alica anerkennend kommentierte: "Du bist so krass!" Auch Laufkollegin Sabrina Mockenhaupt (45) meldete sich mit einem amüsanten Augenzwinkern zu Wort und schrieb, dass sie bei so vielen Runden auf der kurzen Strecke wohl einen heftigen Drehwurm bekommen hätte.

Schon vor dem Start hatte der Moderator betont, dass er die harte körperliche Aufgabe keineswegs auf die leichte Schulter nehme, da für ein solches Vorhaben eine exzellente körperliche Verfassung nötig sei. "Auch wenn ich schon einige sportliche Challenges gemeistert habe, ist der Live-Weltrekordversuch noch mal eine ganz andere Herausforderung. Da braucht es schon einen sehr guten Tag, um das Energielevel und die Konzentration dauerhaft hochzuhalten", erklärte er und hoffte angesichts der enormen Belastung vor allem, "dass die Gelenke mitmachen". Völlig fremd ist die Langstreckenbelastung dem fitnessbegeisterten TV-Star jedoch keineswegs, denn der ambitionierte Sportler nimmt privat regelmäßig an Marathons teil. Erst im April dieses Jahres bewies er beim London-Marathon enorme Ausdauer, als er nach beeindruckenden 3:18:32 Stunden ins Ziel lief und dort eine persönliche Bestzeit aufstellte.

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ARD/Morris Mac Matzen Kai Pflaume bei "Wer weiß denn sowas?"

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Instagram / kaipflaume Kai Pflaume, April 2026

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