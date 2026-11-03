Ersatzvater: Natascha Ochsenknecht macht Ex bittere Vorwürfe

Ein Dinner zwischen Ex-Partnern sorgt für ordentlich Zündstoff, denn bei Natascha Ochsenknecht (62) sitzt der Frust offenbar noch immer tief. In der neuen Paramount+-Produktion "Eating With My Ex VIP" trifft das frühere Model ihren Ex-Partner Umut Kekilli (42) zu einem gemeinsamen Abendessen. Die beiden waren von 2009 bis 2017 mit Unterbrechungen ein Paar. In dieser Zeit übernahm der Ex-Fußballprofi offenbar so etwas wie eine Vaterrolle für Nataschas drei Kinder aus ihrer Ehe mit Uwe Ochsenknecht (70). Besonders eng sei sein Draht zu Tochter Cheyenne Ochsenknecht (26) gewesen. Nach der Trennung habe er sich jedoch komplett zurückgezogen. Für Natascha ein No-Go: "Du warst für die ja ein Ersatzvater und hast dich nie wieder gemeldet, obwohl du wusstest, dass die andere Seite sich auch nicht meldet. Und dann hat sie doppelt den Scheiß gehabt, dass da jemand wieder weg ist", hält Natascha ihm in der Sendung vor.

Umut selbst sieht seine damalige Rolle etwas anders. Er habe sich für Nataschas Kinder eher wie ein Freund und weniger wie ein Ersatzvater gefühlt, erklärt er in der Sendung. Gleichzeitig gibt er zu, dass ihm das Ende der Beziehung nicht leichtgefallen sei. Sowohl der Auszug aus der gemeinsamen Wohnung in Berlin als auch der Abschied von der Familie hätten ihm zu schaffen gemacht. An das Zusammenleben denkt er gern zurück: "Das war ja auch schön, da war immer was los." Ganz ohne weitere Altlasten kommt der Abend trotzdem nicht aus. Natascha spricht auch Umuts Seitensprung an. Außerdem geht es um ein Versprechen über 20.000 Euro, das er im Zusammenhang mit einem gemeinsamen Geschäftsprojekt nicht eingehalten haben soll. Trotz aller Differenzen gehen die beiden am Ende aber friedlich auseinander. Zum Abschied betont Umut, wie dankbar er für die gemeinsame Zeit sei. Und Natascha? Die bezeichnet den lockeren Ausklang des Abends als "happy".

Kennengelernt hatten sich Natascha und Umut über Facebook. Zum ersten Mal persönlich trafen sie sich im türkischen Antalya, und beide sprechen rückblickend von Liebe auf den ersten Blick. Es folgten acht Jahre mit Trennungen und Versöhnungen, bis Natascha 2017 endgültig einen Schlussstrich zog. Der Grund war Umuts Untreue. Den einmaligen Seitensprung bezeichnet der Sportler heute als einen seiner größten Fehler. Mittlerweile gehen die beiden privat längst getrennte Wege. Umut ist seit 2019 mit dem Model und der Influencerin Ina Maria Schnitzer (40) liiert. Im Juli 2020 wurden die beiden Eltern von Töchterchen Kaia. Auch Natascha ist nicht mehr solo: Beim Wiedersehen mit ihrem Ex verrät sie, dass ebenfalls ein Mann an ihrer Seite ist. Wer der Glückliche ist, bleibt allerdings ihr Geheimnis. Die Beziehung möchte sie ganz bewusst aus der Öffentlichkeit heraushalten.

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Getty Images Umut Kekilli und Natascha Ochsenknecht

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Paramount Ein Teil des Casts von "Eating with my Ex VIP"

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