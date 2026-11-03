"Troll": Whitney Peak packt über "Panem"-Costar Joseph aus

Whitney Peak (23) und Joseph Zada (21) haben am Set offenbar nicht nur emotionale Szenen gedreht, sondern auch jede Menge gelacht. Bei der Premiere von "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" im Berliner Zoo Palast sprach die Schauspielerin im Interview mit Promiflash über die Zusammenarbeit mit ihrem Costar. In dem Film spielt Whitney die Figur Lenore Dove Baird, Joseph ist als junger Haymitch Abernathy zu sehen. Die beiden Figuren sind ein Paar und eng miteinander verbunden. Für diese besondere Beziehung haben die beiden Darsteller beim Dreh viel gemeinsam erarbeitet: "Ich meine, es ist unglaublich, mit ihm zu arbeiten, und wir hatten einfach eine Menge Spaß dabei, herauszufinden, an welchem Punkt ihres Lebens sich die Figuren befanden, was ihre Beziehung zueinander war und wie sie das gezeigt haben", erzählte Whitney.

Ob Whitney sich an solch einem großen Set auch wohlfühlte? Darauf antwortete sie klar: "Ja, es war ein sehr geschützter Raum." Für die nötige Portion Leichtigkeit sorgte vor allem ihr Drehpartner, wie sie mit Blick auf seine Späße verriet: "Joe ist einfach so lustig und ein echter Troll, deshalb konnten wir wirklich viel Spaß haben. Ja, es war großartig." Während die vertrauensvolle Stimmung ihnen dafür den nötigen Raum bot, lockerte Joseph den Dreh mit seinen Späßen auf und brachte seine Kollegin offenbar regelmäßig zum Lachen. Herumalbern und ernsthafte Rollenarbeit gingen am Set also Hand in Hand.

Mit dem jungen Haymitch übernimmt Joseph eine Rolle, die dem Publikum bereits aus den ursprünglichen "Die Tribute von Panem"-Filmen bekannt ist. Dort wurde der erwachsene Haymitch Abernathy von Woody Harrelson (65) gespielt. In "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" zeigt Joseph nun eine deutlich jüngere Version der bei den Fans beliebten Figur. Haymitch ist in der Geschichte gerade einmal 16 Jahre alt. Für seine Interpretation hat sich der Schauspieler der Rolle zunächst über die Stimme und die Körperlichkeit der Figur angenähert. Danach ließ er auch Teile seiner eigenen Persönlichkeit in seinen Haymitch einfließen. Die enge Verbindung zu Lenore zeigt dabei eine persönliche Seite des jungen Mannes. Für Whitney und Joseph bot diese Liebesgeschichte viel Raum, um die Dynamik zwischen ihren Figuren gemeinsam auszuarbeiten.

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Imago Whitney Peak bei der Deutschlandpremiere von "Tribute von Panem" im Berliner Zoo Palast

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Imago Mckenna Grace, Joseph Zada und Whitney Peak bei der Premiere von "Sunrise on the Reaping" im Berliner Zoo Palast

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