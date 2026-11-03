Neue Doku beleuchtet umstrittenen Aufstieg von Andrew Tate

Eine neue Dokureihe nimmt den umstrittenen Aufstieg von Andrew Tate (39) unter die Lupe. In vier Folgen beschäftigt sich "Andrew Tate: Toxic Empire" laut der Ankündigung mit dem Werdegang des früheren Kickboxers, der heute als Influencer ein riesiges Publikum erreicht. "Andrew Tate: Toxic Empire" startet am 25. November bei Investigation Discovery und ist zusätzlich über HBO Max abrufbar. Vor der Kamera sprechen mutmaßlich Betroffene, Insider und investigative Journalisten. Auch Männer, die den Brüdern früher selbst begeistert gefolgt sind, kommen zu Wort. Ihre Schilderungen sollen gemeinsam mit Archivmaterial ein Bild davon zeichnen, wie Andrew im Netz zu enormer Bekanntheit gelangte. Zugleich widmet sich die Produktion Anschuldigungen, die von Missbrauch und sexuellen Übergriffen bis hin zu Menschenhandel reichen. Dabei handelt es sich weiterhin um Vorwürfe. Die Reihe will nicht nur die Aussagen der mutmaßlich Betroffenen dokumentieren, sondern auch zeigen, welche Strukturen den öffentlichen Einfluss und die geschäftlichen Aktivitäten der Brüder über Jahre hinweg ermöglicht haben sollen.

Die Doku zeigt, wie Andrew mit extremen Vorstellungen von Männlichkeit und frauenfeindlichen Inhalten eine enorme Reichweite im Netz aufbaute. Gemeinsam mit seinem Bruder Tristan Tate soll er daraus ein internationales Geschäftsimperium aufgebaut haben. Dabei geraten auch die Geschäftsmodelle der Brüder in den Fokus, die als ausbeuterisch kritisiert werden. Dazu zählen ihr Webcamgeschäft, das von Andrew gegründete Männernetzwerk War Room und ein Kurs mit dem Namen "PhD". Die Abkürzung steht für "Pimping Hoes Degree". Ehemalige Kursteilnehmer behaupten laut der Ankündigung, Männer seien dort mit Methoden vertraut gemacht worden, die auf Zwang bei der Anwerbung von Frauen für lukrative Webcamarbeit abzielten. Ein weiteres Thema ist die Festnahme der Brüder in Miami im Juli 2026, nach der sie in Haft kamen. Britische Behörden streben ihre Auslieferung an. In Großbritannien sind sie unter anderem wegen Vergewaltigung und Menschenhandel angeklagt. Regie und Produktion übernahmen Julian P. Hobbs, Elli Hakami und Adrian Murray für Investigation Discovery.

Andrew und Tristan kamen in den USA zur Welt und zogen als Kinder nach Großbritannien. Heute besitzen sie die Staatsbürgerschaft beider Länder. Gegen die Brüder laufen strafrechtliche Verfahren beziehungsweise Ermittlungen in Großbritannien und Rumänien. In Großbritannien wurden sie wegen insgesamt 21 Straftaten angeklagt, darunter Vergewaltigung, tatsächliche Körperverletzung und Menschenhandel. Sämtliche Anschuldigungen sind bislang Vorwürfe. Einem breiteren Publikum wurde Andrew im Jahr 2016 durch die britische Realityshow Big Brother bekannt. Nach nur sechs Tagen musste er das Haus verlassen, nachdem Aufnahmen veröffentlicht worden waren, die offenbar einen Angriff auf eine Frau zeigten. Bevor Andrew und Tristan als Influencer eine große Online-Anhängerschaft gewannen, waren beide als Kickboxer aktiv. In den folgenden Jahren gewannen die Brüder vor allem durch polarisierende und frauenfeindliche Botschaften zahlreiche Anhänger im Netz.

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Getty Images Andrew Tate, Ex-Kickboxer

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Getty Images Andrew Tate und Tristan Tate, Oktober 2024

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