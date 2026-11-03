Boxkampf mit Yvonne? Iris Katzenberger lehnt lachend ab

Yvonne Woelke (46) will ihre Fehde mit Iris Katzenberger (59) offenbar im Boxring klären. Die Realitydarstellerin hat ihre langjährige Rivalin jetzt öffentlich zu einem Kampf herausgefordert. In der Show "The Ultimate Hype" fragte Moderatorin Cecilia Asoro (30) sie, ob sie Lust auf ein solches Duell habe. Yvonne musste nicht lange überlegen und antwortete: "Ein klares Ja." Iris hat inzwischen reagiert, allerdings mit einer Absage. Die Mutter von Daniela Katzenberger (40) meldete sich kurz darauf in ihrer Instagram-Story zu Wort und erteilte der Herausforderin eine Abfuhr. Dabei konnte sie sich ein Lachen nicht verkneifen. Ihre Begründung fiel gewohnt selbstbewusst aus: "Ich werde mir doch nicht meine hübschen Finger schmutzig machen? Habe ich gar nicht nötig." Ein Kampf im Ring kommt für die Blondine also nicht infrage. Die Handschuhe kann Yvonne damit vorerst wieder an den Nagel hängen, bevor sie sie überhaupt angezogen hat.

Bei "The Ultimate Hype" hielt sich Yvonne zunächst noch etwas bedeckt und verriet nicht sofort, an welche Gegnerin sie denkt. "Wir brauchen den Namen nicht sagen – aber sie hat ja Angst vor mir", stichelte sie. Kurz darauf wandte sie sich dann aber doch direkt an ihre Kontrahentin: "Liebe Iris, ich würde gerne gegen dich kämpfen. Bist du bereit dafür? Dann sag einfach Ja. Wir rocken das Ding dann schon." Große Hoffnungen auf eine Zusage machte sich Yvonne bereits während des Gesprächs nicht. Und damit sollte sie recht behalten. Iris ließ in ihrer Story nämlich keinerlei Zweifel an ihrer Haltung aufkommen: "Ob ich Lust habe auf einen Boxkampf? Den habe ich lachend abgelehnt." Statt eines Schlagabtauschs mit Fäusten bleibt es zwischen den beiden Frauen also weiterhin beim verbalen Schlagabtausch. Der Ring bleibt leer.

Das Verhältnis zwischen Yvonne und Iris ist schon seit Längerem angespannt. Zuletzt spielte Iris indirekt eine Rolle bei einem Streit, der auf den Reality-Wiesn im Rahmen des Frankfurter Oktoberfests eskalierte. Dort gerieten Yvonne und Iris' Exfreund Stefan Braun lautstark aneinander. Iris selbst war bei dem Eklat gar nicht dabei. Sie befand sich zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit ihrer Tochter Daniela in New York. Videoaufnahmen des Eklats erreichten sie später trotzdem. Auf dem Fest selbst hatte sich zudem Christina Grass (38) in den Zoff eingeschaltet. Sie stellte sich während des lautstarken Streits deutlich auf die Seite von Iris. Die Abwesende hatte an diesem Abend also trotzdem eine Unterstützerin im Getümmel.

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Imago Yvonne Woelke beim Hej Mates Event auf der Berlin Fashion Week, Juli 2026

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