55 Kilo abgenommen: Sie stand an Andreas Ellermanns Seite

Andreas Ellermann hat auf seiner Abnehmreise einen beeindruckenden Meilenstein erreicht: Seit 2024 hat der Moderator bereits 55 Kilogramm verloren. Einen großen Anteil daran hat seine Partnerin Ilka, die ihn bei der umfassenden Umstellung seines Alltags unterstützt. Wie er jetzt im Gespräch mit Bild verriet, bestimmen inzwischen feste Essenszeiten, ausreichend Schlaf und regelmäßige Bewegung sein Leben. Spaziergänge und Schwimmen gehören ebenso zu seinem neuen Programm. Alkohol trinkt er kaum noch, dafür kommt jeden Tag eine Suppe auf den Tisch. Zudem nimmt er nach 17 Uhr keine Mahlzeit mehr zu sich. Welchen Anteil seine Freundin an diesem Erfolg hat, betont er ausdrücklich: "Ilka ist mein Trainer und mein Motivator." Am Ziel ist Andreas allerdings noch nicht. Insgesamt sollen noch einmal 20 Kilogramm purzeln. Dabei will er sich diesmal bewusst Zeit lassen und die nächste Etappe langsam angehen, statt möglichst schnell weitere Erfolge auf der Waage zu erzwingen.

Der Weg dorthin war alles andere als leicht. Wegen seines Gewichts steckte Andreas lange Zeit gesundheitlich und seelisch in einer Krise. "Ich war in eine Sackgasse des Lebens geraten", erinnert er sich im Gespräch mit Bild. Er sei damals "am Ende meiner Kräfte" gewesen. Neben dem Körperfett belasteten ihn nach eigener Aussage vor allem starke Wassereinlagerungen. Der Unternehmer konnte kaum noch laufen und musste bereits bei geringer Belastung heftig schnaufen. Erst mithilfe seiner Ärztin, die ihm die Beine wickelte, bekam er die Beschwerden in den Griff. Innerhalb von drei Monaten verlor Andreas dadurch 30 Kilogramm. Weitere Fortschritte erzielte er anschließend mit einer Abnehmspritze. Die noch fehlenden 20 Kilogramm möchte der Realitystar nun jedoch mit Geduld loswerden. Gegenüber Bild stellt er klar, dass dies "nicht im Schnelldurchlauf" geschehen soll.

Mit Ilka ist Andreas seit 2024 zusammen. Für den Moderator steht fest, dass er den deutlichen Gewichtsverlust und seinen inzwischen gesünderen Lebensstil ohne ihre Unterstützung nicht erreicht hätte. Sie begleitete ihn bei der Ernährungsumstellung und motivierte ihn dazu, die neuen Gewohnheiten dauerhaft in seinen Alltag einzubauen. Vor seiner aktuellen Beziehung war der Unternehmer rund vier Jahre lang mit Patricia Blanco (55) liiert, der Tochter von Schlagerstar Roberto Blanco (89). Anfang 2023 ging das Paar schließlich getrennte Wege. Einem breiten Publikum ist Andreas außerdem als enger Vertrauter von "Naddel", Nadja Abd el Farrag (†60), bekannt, die 2025 verstarb. Während seiner eigenen schweren Zeit fand Andreas jedoch nicht nur bei seiner Partnerin Rückhalt. Auch sein christlicher Glaube habe ihm dabei geholfen, die gesundheitlich und emotional belastende Phase zu überstehen. So stützt sich der Moderator auf seinem weiteren Weg sowohl auf seine Freundin als auch auf seinen Glauben.

Anzeige Anzeige

Instagram / andreasellermann Andreas Ellermann Vorher/Nachher Bild

Anzeige Anzeige

Instagram / andreasellermann Andreas Ellermann mit seiner Partnerin Ilka, Dezember 2024

Anzeige Anzeige