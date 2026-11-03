Diese Schlagerstars feiern Weihnachten mit Stefanie Hertel

Stefanie Hertel (47) lädt auch in diesem Jahr wieder zu einem besinnlichen Fernsehabend ein: Die Sängerin präsentiert erneut "Weihnachten auf Gut Aiderbichl" und steht dabei wie schon zuvor an der Seite von Marco Ventre vor der Kamera. Nach Informationen von Schlager.de sollen Andrea Berg (60), Patrick Lindner (66), Francine Jordi (49) und Marc Pircher als musikalische Gäste auftreten. Damit erwartet das TV-Publikum am Heiligen Abend eine Runde aus bekannten Größen der Schlagerszene. Die Aufzeichnung findet vom 9. bis 13. November direkt auf Gut Aiderbichl in Henndorf bei Salzburg statt. Dort stehen neben Stefanie und ihren Gästen vor allem die geretteten Tiere des Begegnungshofs im Mittelpunkt. Zwischen ihren Auftritten kommen die Musiker so auch mit den tierischen Bewohnern in Kontakt. Zu sehen ist die Weihnachtsshow dann am 24. Dezember um 20:15 Uhr im ORF.

Mit welchen Liedern Andrea, Patrick, Francine und Marc das Publikum unterhalten wollen, wurde bislang noch nicht verraten. Auch zum weiteren Ausstrahlungsplan gibt es bislang nur wenige Details. Fest steht dagegen, dass die Sendung nicht nur in Österreich zu sehen sein wird: Nach der Premiere im ORF soll die Show auch im MDR laufen. Wann genau das deutsche Publikum einschalten kann, ist allerdings noch offen. Für die Dreharbeiten hatte die Produktion zudem ab dem 6. Oktober nach Komparsen gesucht. Sie sollten Anfang November genauere Details zum Ablauf der Drehtage bekommen. Ob inzwischen noch freie Plätze für die Aufzeichnungen verfügbar sind, ist nicht bekannt. Für Stefanie und Marco ist die gemeinsame Moderation keine Premiere mehr: Bereits bei der Ausgabe im vergangenen Jahr führten die beiden als Duo durch das Programm.

Bei "Weihnachten auf Gut Aiderbichl" dreht sich allerdings längst nicht alles um die Musik. Ebenso prägen emotionale Begegnungen und die Geschichten der Tiere die Sendung. Viele von ihnen wurden gerettet und haben auf dem Hof ein neues Zuhause gefunden. Damit beim Dreh die passende Atmosphäre herrscht, wird das Gut bereits im November in eine weihnachtliche Fernsehkulisse verwandelt. Andrea, Patrick, Francine und Marc treten dadurch nicht in einem gewöhnlichen Studio auf, sondern direkt inmitten der tierischen Bewohner. Die festliche Dekoration, die Schlagerauftritte und die Schicksale der Tiere werden dabei miteinander verbunden. Das Format war im vergangenen Jahr auf die Bildschirme zurückgekehrt und wird nun erneut am Heiligen Abend ausgestrahlt.

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ActionPress Stefanie Hertel im November 2023

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Getty Images Andrea Berg beim Schlagerbooom TV Open Air im Stadion Kitzbühel, 6. Juni 2026

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