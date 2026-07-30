Giuliana Rancic rechnet mit "kaltem" Ex-Partner gnadenlos ab

Giuliana Rancic (51) packt aus: In der aktuellen Folge des Podcasts "Bill and Giuliana", den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Bill Rancic moderiert, rechnet die Moderatorin gnadenlos mit ihrem Ex Jerry O'Connell (52) ab. Die Beziehung mit dem Schauspieler soll von 2003 bis 2004 gedauert haben und sei für Giuliana am Ende sogar "traumatisierend" gewesen. Auslöser für ihre offenen Worte ist Jerrys jüngstes Interview mit Kelly Ripa (55) im Podcast "Let's Talk Off Camera", in dem er die gemeinsame Vergangenheit eher locker und beiläufig schilderte. Giuliana widerspricht dieser Darstellung nun deutlich und teilt bisher unbekannte Details ihrer damaligen Liebesgeschichte.

Im Podcast betont Giuliana, ihre Liebe zu Jerry sei "eine echte Beziehung" gewesen – keine lockere Datingphase. "Eineinhalb Jahre lang – abgesehen von der einen Trennung – waren wir jeden Tag, jede Nacht 24/7 zusammen", erklärt die Journalistin und erzählt, dass sie sich ständig "Ich liebe dich" gesagt hätten. Besonders schmerzhaft sei für sie der Moment gewesen, als Jerry für die Dreharbeiten eines Films mit Spice Girls-Star Geri Halliwell (53) nach London reiste. Während für Giuliana zu Hause alles "perfekt" gewirkt habe, tauchten plötzlich Fotos der beiden Schauspielkollegen auf, wie sie Händchen haltend unterwegs waren. Als sie die Bilder bei der Arbeit zu sehen bekam, sei sie im Studio zusammengebrochen: "Es war der schockierendste Moment meines Lebens", erinnert sie sich laut Page Six.

Nach der Trennung meldete sich Jerry laut Giulianas Schilderung plötzlich reumütig zurück. Die Versöhnung hielt jedoch nicht lange. Einige Monate später sei Jerry nach einer gemeinsamen Veranstaltung allein nach Las Vegas gereist. Als sie ihn danach tagelang nicht erreichen konnte und sich große Sorgen machte, habe er ihr schließlich von seinem Balkon aus die Trennung mitgeteilt. Trotz ihrer deutlichen Schilderungen betont Giuliana im Podcast, dass sie ihrem Ex keine Feindseligkeit entgegenbringe: "Alles geschieht aus einem Grund. Wir sind beide jetzt glücklich verheiratet, haben beide großartige Familien, und wir sind beide genau dort, wo wir sein sollen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Giuliana Rancic bei den 62. Grammy Awards

Anzeige Anzeige

Getty Images Jerry O'Connell und Giuliana Rancic, 2003

Anzeige Anzeige

Getty Images Jerry O'Connell, New York Fashion Week 2020