"Bin auf 180": Lisa Akkayas Sohn von Kind mit Rad umgefahren

Ein Ausflug auf den Spielplatz endete für Lisa Marie Akkaya (25) und ihren Sohn Emilio mit einem bösen Schrecken. Die Influencerin und Temptation Island VIP-Bekanntheit schilderte ihren Followern in einer Instagram-Story, was sich dort zugetragen hatte: "Ich bin so unnormal sauer und emotional. Emilio wurde vorhin auf dem Spielplatz von einem Kind mit Fahrrad umgefahren und es war wirklich unnormal schnell, ich habe mich sogar erschrocken und überall waren Kinder dort am Rennen und Spielen, die so alt wie Emilio sind." Emilio wurde im Oktober 2024 geboren und ist damit noch ein Kleinkind – auf einem Spielplatz, auf dem Kinder in seinem Alter unterwegs sind, hätte niemand mit einem so rasanten Fahrradfahrer rechnen müssen.

Was Lisa dabei besonders beschäftigte, war nicht allein der Unfall selbst, sondern das, was danach passierte – beziehungsweise ausblieb. Die Eltern des Kindes standen nach ihren Angaben in der Nähe, reagierten jedoch in keiner Weise auf das Geschehen. Sie fragten weder, ob Emilio verletzt sei, noch sprachen sie mit ihrem Sohn über sein Verhalten auf dem Spielplatz. Stattdessen hätten sie lediglich zugeschaut und getratscht, so Lisa. "Sie haben ihn einfach weiter da herumrasen lassen mit den anderen Kindern, obwohl überall Einjährige spielen und herumlaufen", klagte Lisa. Sie machte in ihrer Story deutlich, dass sie sich in dieser Situation nur mühsam zurückhalten konnte: "Hab so die Schnauze voll, die sollen froh sein, dass ich so müde bin und nicht komplett ausgerastet bin."

Lisa selbst würde sich auf Spielplätzen anders verhalten, wenn dort Kinder zu Schaden kämen. Sie erklärte, dass sie aktiv werde, sobald ein Kind wegen Emilio weine oder sich verletze – und stellte die Frage in den Raum, ob das nicht selbstverständlich sein sollte. Abschließend brachte sie ihre Hoffnung zum Ausdruck, dass sich ein solcher Vorfall nicht wiederholen möge, und schrieb: "Ich hoffe, dass sich da nicht noch mehr Kinder umfahren lassen müssen. Bin auf 180, mein Herz tut weh." Eltern machen sich grundsätzlich Sorgen um ihre Kinder – das gehört zum Alltag als Mutter oder Vater dazu. Doch bei Lisa und ihrem Mann Furkan Akkaya (25) kommt derzeit noch etwas hinzu: Die beiden haben erst vor wenigen Wochen ihren jüngeren Sohn Xavi verloren, der im Februar 2026 völlig unerwartet im Alter von nur vier Monaten verstarb.

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Instagram / lisa.straube Lisa Marie Akkaya, Influencerin

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Atalency Lisa Marie Akkaya und ihr Sohn Emilio, Oktober 2025

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Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Akkaya, Januar 2025