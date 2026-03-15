Alles neu bei "Scream 8"? Kevin Williamson will nicht mehr

Kevin Williamson (61) wird wohl nicht mehr für die Horror-Reihe Scream tätig sein. Der Regisseur von "Scream 7" hat bekannt gegeben, dass er keinen weiteren Film der beliebten Franchise inszenieren will. In einem Interview mit der "Scream"-Fanseite HelloSidney.com erklärte er, dass er wahrscheinlich einen Schritt zurücktreten werde. Auch am Drehbuch zu einem potenziellen achten Teil wird Kevin offenbar nicht beteiligt sein. "Es muss ja nicht immer ich sein, andere Leute können die Kontrolle übernehmen und ich bin voller Vorfreude, was andere Geschichtenerzähler für Ideen haben", sagte er im Gespräch.

Der Filmemacher, der als Autor bereits für die ersten beiden Teile der Reihe verantwortlich war, begründete seine Entscheidung damit, dass er sich anderen Projekten widmen wolle. Er habe das Drehbuch zu einem anderen Film geschrieben, den er selbst inszenieren möchte, und arbeite zudem an mehreren TV-Serien. In Gespräche zu "Scream 8" sei er bislang nicht involviert, zeigte sich aber aufgrund der Kinoeinspielzahlen von "Scream 7" optimistisch, dass es einen weiteren Teil geben werde. Am Set des siebten Films hatte Hauptdarstellerin Neve Campbell (52) eine Idee für die Fortsetzung gehabt, auf die alle sofort angesprungen seien, teaserte er.

Kevin war für "Scream 7" mehr oder weniger als Notlösung zum Projekt gestoßen. Nachdem zunächst die Regisseure Matt Bettinelli-Olpin (48) und Tyler Gillett aus Terminproblemen ausgestiegen waren und deren Nachfolger Christopher Landon (51) nach den Abgängen von Melissa Barrera (35) und Jenna Ortega (23) hinschmiss, wurde Kevin auf Bitten von Neve angeheuert. Es war erst seine zweite Kino-Regiearbeit, 27 Jahre nach "Tötet Mrs. Tingle!". Trotz des Kassenerfolgs blieb die große Begeisterung bei "Scream 7" aus. Daher spekulieren Fans, ob Kevin tatsächlich freiwillig aussteigt oder ob ihm signalisiert wurde, dass man bei "Scream 8" lieber neuen Kreativen eine Chance geben möchte. Eine offizielle Ankündigung von "Scream 8" gibt es bislang nicht.

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Getty Images Kevin Williamson 2022 bei der "Barbara Berlanti Heroes"- Gala in Santa Monica

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Landmark Media Press and Picture Plakat zu "Scream 5" mit Neve Campbell, David Arquette, Courteney Cox, Marley Shelton und Jack Quaid

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Landmark Media Press and Picture / ActionPress Szene aus "Scream"