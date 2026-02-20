Patrick Dempsey teilt Details über Eric Danes letzte Tage

Patrick Dempsey (60) hat sich nach dem Tod seines früheren Grey's Anatomy-Kollegen Eric Dane (†53) zu Wort gemeldet – und dabei schmerzhafte Details über dessen letzte Tage preisgegeben. In der Radiosendung "The Chris Evans Breakfast Show" erzählt Patrick, dass er erst am Morgen vom Tod des Schauspielers erfahren habe. Sein Ableben war ein Schock für Patrick, der noch regelmäßigen Kontakt mit Eric pflegte. "Ich stand mit ihm in Kontakt, wir schrieben uns SMS. Ich habe vor etwa einer Woche mit ihm gesprochen", schildert er.

Dennoch sei ihm aufgefallen, dass sich Erics Zustand in den letzten Wochen rapide verschlechtert hatte. Er schildert, dass gemeinsame Freunde ihn kurz vor seinem Tod besucht hatten und berichteten, er würde langsam aber sicher seine Sprachfähigkeit verlieren. "Er war bettlägerig und hatte große Schwierigkeiten beim Schlucken, sodass sich seine Lebensqualität rapide verschlechterte", erzählt Patrick. Der Schauspielstar trauert um seinen ehemaligen Kollegen: "Es ist schwer in Worte zu fassen. Ich bin wirklich sehr traurig für seine Kinder."

Patrick spricht in der Show jedoch nicht nur von den letzten, dunklen Tagen in Erics Leben, sondern auch von den besten Zeiten, die sie gemeinsam erlebt hatten. Er schildert, er habe sich am Set von "Grey's Anatomy", wo sie die zerstrittenen besten Freunde Derek Shepherd und Mark Sloan spielten, auf Anhieb gut verstanden. Eric sei der "lustigste Mann" des Casts gewesen. "Ich möchte ihn einfach in dieser Erinnerung behalten, denn wann immer er am Set war, hat er so viel Spaß mitgebracht", lobt Patrick.

Getty Images Eric Dane und Patrick Dempsey 2007

Patrick Dempsey und Eric Dane am Set von "Grey's Anatomy"

