Liebescomeback in Sicht? Das sagt Tano Milingi dazu

Zwischen Tano Milingi und Anna Lisson ist es endgültig vorbei – und daran wird sich laut dem Realitystar auch nichts mehr ändern. Nach ihrer Trennung sitzen die beiden nun noch einmal gemeinsam vor der Kamera und sprechen über ihren heutigen Umgang miteinander. Im RTL+-Podcast "Das Sommerhaus der Stars – der Podcast" werden die Ex-Partner gefragt, ob sie möglicherweise wieder zueinanderfinden oder zumindest eine Freundschaft aufbauen könnten. Tano machte allen Spekulationen sofort ein Ende: "Also, das ist ein Cut. Und der Cut bleibt auch." Eine neue Beziehung mit Anna schließt er damit klar aus. Ihr gemeinsamer Auftritt soll dennoch nicht von schlechter Stimmung geprägt sein. Statt sich vor laufender Kamera gegenseitig Vorwürfe zu machen, wollen Anna und Tano entspannt und respektvoll miteinander umgehen. Dass sie sich zusammen den Fragen zu ihrer Trennung stellen, ändert für Tano jedoch nichts an seiner Entscheidung.

Im Gespräch erklärte Tano auch, warum die Beziehung am Ende gescheitert ist. An mangelndem Einsatz habe es seiner Meinung nach nicht gelegen. "Wir haben uns halt bemüht, das Beste draus zu machen. Aber wenn es nicht passt, dann passt es nicht", erklärt er. Dass die Realitystars bei dem Gespräch gelassen nebeneinandersitzen, wertet er deshalb weder als Annäherung noch als möglichen Neuanfang. Vielmehr gehe es ihm darum, die Situation für beide so angenehm wie möglich zu gestalten. "Ich fänd's jetzt aber auch lächerlich, hier zu sitzen und mit der Anna zu streiten oder uns den Abend schwieriger zu machen, als er sein muss. Und deswegen gehen wir da beide ganz cool mit um. Aber alles andere ist zu", stellt er im RTL+-Podcast klar. Zwischen Anna und ihm ist somit ein ruhiger und respektvoller Kontakt möglich. Eine erneute Beziehung schließt Tano jedoch kategorisch aus.

Öffentlich gemacht hatten Anna und Tano ihre Trennung beim großen Wiedersehen der elften Staffel von Das Sommerhaus der Stars. Zu diesem Zeitpunkt lag die eigentliche Trennung laut Tano bereits knapp zweieinhalb Monate zurück. Als Grund für das Liebesaus gaben die beiden an, dass sie in ihrer Partnerschaft unglücklich gewesen seien. Zusätzlich hätten unterschiedliche Vorstellungen davon, wie ihre gemeinsame Zukunft aussehen sollte, das Verhältnis belastet. Zuvor hatten die beiden noch als Paar an der Realityshow teilgenommen und sich dort gemeinsam den Herausforderungen im Sommerhaus gestellt. Im Wettbewerb schnitten sie erfolgreich ab: Die Realitystars erreichten in ihrer Staffel den dritten Platz. Nach dem Ende der Dreharbeiten konnten sie ihre Beziehung jedoch nicht dauerhaft retten.

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Instagram / annaliviax Tano und Anna, September 2025

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Instagram / tanoitaa21 Tano Milingi, Reality-TV-Star

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