Arabella Kiesbauer teilt seltenes Foto mit ihrem Ehemann

Arabella Kiesbauer (57) lässt ihre Fans an einem ganz privaten Moment teilhaben. Auf Instagram, wo ihr mehr als 52.000 Menschen folgen, präsentiert die Moderatorin jetzt einen sonnigen Pärchenschnappschuss mit ihrem Ehemann Florens Eblinger. Im Bikini sitzt sie dicht neben dem Wiener Unternehmer und legt ihm vertraut eine Hand auf die Schulter. Sie strahlt breit in die Kamera, während ihr Mann nur von hinten zu sehen ist. Zu der entspannten Aufnahme findet die TV-Bekanntheit passende Worte: "Manchmal braucht's gar nicht viel zum Glücklichsein. Ein bisserl Sonne, schöne Momente und einfach die Zeit genießen." Der Schnappschuss zeigt damit eine ungewohnt persönliche Seite der Moderatorin. Ihr Familienleben präsentiert Arabella ihren Fans schließlich nur selten so offen.

Für die Österreicherin ist ein solcher Post eher eine Ausnahme. Ihre Ehe hält Arabella größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Ganz verborgen bleibt ihr Liebesleben aber nicht: Schon in der Vergangenheit hat die Moderatorin vereinzelt Fotos mit Florens in den sozialen Medien veröffentlicht. Auch auf öffentlichen Veranstaltungen trat das Paar bereits mehrfach Seite an Seite auf. Solche Aufnahmen sind dennoch eher die Ausnahme, denn Einblicke in ihren Alltag als Ehepaar teilt die Moderatorin nur gelegentlich. Mit dem neuen Bild vom Boot rückt Arabella nun allerdings keinen Termin und keinen Auftritt in den Fokus, sondern eine ruhige Auszeit zu zweit. Arabella und Florens genießen offenbar einfach das sonnige Wetter und ihre gemeinsame Auszeit auf dem Wasser. Passend dazu richtet die Moderatorin den Fokus in ihrem Beitrag nicht auf Luxus oder ein bestimmtes Reiseziel, sondern auf die kleinen Dinge: Sonne, schöne Erlebnisse und Zeit zu zweit.

Arabella und Florens gehen bereits seit vielen Jahren gemeinsam durchs Leben. Im Jahr 2004 gaben sie sich das Jawort, inzwischen sind sie Eltern von zwei gemeinsamen Kindern. Die Familie lebt heute in Wien. Ihre Liebesgeschichte begann in einem Restaurant. Dort wurde Florens auf die Moderatorin aufmerksam und wählte für den ersten Kontakt einen besonderen Weg: Über einen Kellner ließ der Unternehmer Arabella seine Visitenkarte zukommen. Der Schachzug ging offenbar auf. Später erinnerte sich Arabella laut Medienberichten, die Joyn.de aufgriff, an dieses erste Zusammentreffen zurück. Zwischen ihr und Florens seien damals "regelrecht die Funken geflogen", erklärte sie. Aus dem ersten Kennenlernen entwickelte sich schließlich eine Beziehung, die inzwischen seit mehr als zwei Jahrzehnten Bestand hat.

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RTL II Arabella Kiesbauer, Moderatorin

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