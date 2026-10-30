Nach Shitstorm: Brenda Brinkmann schwärmt von neuem Partner

Bei Brenda Brinkmann (23) gibt es offenbar allen Grund zur Freude: Die Reality-Bekanntheit hat einen überraschenden Einblick in ihr neues Liebesglück gegeben. In der ZDF-Sendung "UNBUBBLE" traf sie auf Julian F. M. Stoeckel (39), Lorik Bunjaku (30) und YouTuber Sanijel Jakimovski. Dabei verriet Brenda, dass sie nach den Dreharbeiten zu Ex on the Beach und dem anschließenden Shitstorm einen neuen Mann kennengelernt hat. Ihr Partner sei gerade in den vergangenen, emotional belastenden Monaten eine wichtige Stütze für sie gewesen. Er habe sie aufgefangen und ihr immer wieder neuen Mut gemacht. "Ich habe Gott sei Dank halt einen sehr liebevollen Mann kennengelernt, der mir da wirklich aus dieser harten Zeit geholfen hat", schwärmte die Influencerin. Weitere Details über ihren neuen Partner wollte sie zunächst allerdings nicht verraten. Ihre Gesprächspartner ließen jedoch nicht locker und hakten weiter nach.

Mitten im Gespräch fiel Sanijel ein Schmuckstück an Brendas Hand auf. "Zeig den Ring! Zeig deinen Ring!", forderte der YouTuber sie neugierig auf. Auch Lorik wollte mehr wissen und fragte scherzhaft: "War das der Gigi?" Brenda antwortete darauf lediglich mit einem verlegenen, aber sichtlich glücklichen Lachen. Wer der neue Mann an ihrer Seite ist, wollte sie weiterhin nicht verraten. Auch das Geheimnis um den Ring ließ sie zunächst ungelüftet. Als Julian genauer nachfragte, bestätigte die ehemalige Temptation Island VIP-Kandidatin lediglich, dass sie ihren Partner erst nach den Dreharbeiten und dem anschließenden Shitstorm kennengelernt habe. Dabei betonte sie erneut, wie wichtig seine Unterstützung für sie gewesen sei: "Das ist jemand, der mich aufgefangen hat durch diese schwere Zeit." Ob der Ring ein Geschenk ihres neuen Partners oder sogar ein Zeichen für eine mögliche Verlobung ist, ließ Brenda allerdings offen.

Die vergangenen Monate waren für Brenda psychisch äußerst belastend. Bei "Ex on the Beach" hatte sie mit ihrem Verhalten für reichlich Aufsehen gesorgt, insbesondere durch ihren Rachefeldzug gegen ihren Ex-Freund Laurenz Pesch (25). In der Sendung "UNBUBBLE" sprach sie unter Tränen über die Konsequenzen: Sie habe zahlreiche Morddrohungen erhalten und zudem ihr Management verloren. Zu ihrem Schutz sei außerdem eine behördliche Auskunftssperre eingerichtet worden. Neben ihren Freunden sei in dieser schwierigen Phase vor allem ihr neuer Partner eine wichtige Stütze gewesen. Er habe sie dazu ermutigt, gestärkt aus der Krise hervorzugehen, und ihr immer wieder das Gefühl gegeben, "die stärkste und mutigste Person" zu sein. Inzwischen möchte Brenda ihren Fokus ganz auf ihre psychische Heilung legen. Für weitere TV-Auftritte, bei denen sie gegen Gagen erneut die Rolle der "Bösartigen" spielen müsste, fehlen ihr nach eigener Aussage sowohl die Kraft als auch die Motivation.

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Imago Brenda Brinkmann bei Fame Fighting 4 in der Essener Grugahalle

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Instagram / brenda_bkn Brenda Brinkmann, Reality-Bekanntheit

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Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch und Brenda Brinkmann im März 2025