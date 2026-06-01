So meisterte Realitystar Paulina Sousas Sohn ihre Hochzeit

Realitystar Paulina Sousa feierte kürzlich einen der wohl aufregendsten Tage ihres Lebens: Sie hat ihren Partner Adi Sousa geheiratet! Doch nicht nur für das frischgebackene Ehepaar war der große Tag ein besonderes Erlebnis – auch ihr kleiner Sohn war mittendrin, statt nur dabei. Promiflash hat bei der strahlenden Braut nachgehakt, wie ihr Kind den aufregenden Hochzeitstag gemeistert hat. Und die Antwort der stolzen Mama könnte kaum herzerwärmender sein: "Wir haben ein sehr entspanntes Kind und dadurch hat er auch alles sehr entspannt mitgemacht."

Damit das Paar die Hochzeitsnacht in Zweisamkeit genießen konnte, übernahmen die Liebsten die Betreuung des Kleinen. "Meine liebe Trauzeugin, unsere Freunde und Familie haben sich um ihn gekümmert. Auch die Nacht mit ihm zu Hause bei uns verbracht, damit wir unsere Hochzeitsnacht alleine verbringen können", erzählt die frischgebackene Ehefrau im Promiflash-Interview weiter. Über die tatkräftige Unterstützung freut sich Paulina: "Dafür sind wir allen sehr dankbar."

Bei Paulina und Adi jagt aktuell ein emotionales Highlight das nächste. Denn ihr Sohn ist noch nicht einmal ein Jahr alt und erlebt schon jetzt ganz große Familienmomente. Vor vier Wochen sorgte Paulina bereits mit einem weiteren Meilenstein für Gänsehaut: Der Kleine wurde getauft. Auf Instagram zeigte die Reality-TV-Bekanntheit eine Fotoreihe von dem besonderen Fest. Zu sehen war unter anderem eine liebevoll gestaltete Torte in Grün-Weiß mit goldenem Kreuz.

Anzeige Anzeige

Instagram / paulinaasousaa Realitystar Paulina Sousa mit ihrem Sohn, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / paulinaasousaa Adi Sousa und Paulina Pilch an ihrem Hochzeitstag, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / paulinaasousaa Realitystar Paulina Sousa, März 2026