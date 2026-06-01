"Gehört dazu": Paulina Sousa ist stolz auf ihren neuen Namen

Paulina Sousa, ehemalige Pilch, schwebt noch immer im Eheglück – und trägt jetzt ganz offiziell den Nachnamen ihres Mannes Adi. Im Gespräch mit Promiflash verrät die Reality-TV-Bekanntheit, wie besonders sich dieser Schritt für sie anfühlt. "Ich liebe den Nachnamen meines Mannes und meines Sohnes und freue mich, diesen nun mit ihnen zu teilen", schwärmt sie. Für Paulina war es keine Frage, ob sie den Namen annehmen würde – für sie gehöre das einfach dazu, erklärt sie.

Sie betont, dass hinter der Entscheidung vor allem Liebe steckt: "Ich habe die Liebe meines Lebens geheiratet, und da gehört es für mich dazu, auch seinen Namen anzunehmen." Ganz angekommen ist sie in ihrer neuen Namensrealität jedoch noch nicht. "Noch fühlt es sich aber surreal an. Ich denke, das Wahrnehmen wird erst mit der Ausweisänderung und nach einer Zeit kommen", so die ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin.

Die Hochzeit mit Adi war ein lang ersehnter Moment für die Influencerin. Nach ihrer Verlobung im vergangenen Jahr gaben sich die beiden endlich das Jawort. Paulina hatte ihre Follower auf Instagram an dem besonderen Tag teilhaben lassen – von der Tasse Kaffee am Morgen bis hin zum Anschneiden der Hochzeitstorte. Nun teilen die Frischverheirateten nicht nur ihr Leben miteinander, sondern auch denselben Nachnamen – gemeinsam mit ihrem Sohn.

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Instagram / paulinapilch Paulina Pilch, TV-Bekanntheit

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Instagram / paulinaasousaa Paulina Sousa mit ihrem Mann Adi und ihrem Sohn

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Instagram / paulinaasousaa Adi Sousa und Paulina Pilch an ihrem Hochzeitstag, Mai 2026