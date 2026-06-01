Nach Hochzeit: Planen Paulina Sousa und Adi Flitterwochen?

Paulina Pilch hat Ja gesagt: Die Reality-TV-Bekanntheit ist nun mit Adi, ihrem Partner und dem Vater ihres Kindes, verheiratet. Am Samstag sind die beiden in einer kleinen, familiären Zeremonie den Bund fürs Leben eingegangen. Geht es nun für die Frischvermählten direkt weiter in die Flitterwochen? Im Interview mit Promiflash verrät die Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit, wie ihre Pläne aussehen.

Paulina verrät: Bis es auf große Reise geht, muss sich das Paar noch etwas gedulden. "Richtige Flitterwochen planen wir erst für die große Hochzeit", plaudert sie im Gespräch mit Promiflash aus und erklärt: "Da Adi selbstständig ist, ist es zeitlich immer ein bisschen schwierig." Adi ist Inhaber eines Cafés, für das Paulina auf TikTok des Öfteren die Werbetrommel rührt. Im Sommer gehe es für die kleine Familie dennoch in den Urlaub: Geplant sind drei Wochen auf den Kapverdischen Inseln, Adis Heimat.

Paulina und Adi hatten sich im Sommer 2025 verlobt, kurz bevor ihr Sohn im August zur Welt kam. Am vergangenen Samstag hat sich das Paar schließlich das Jawort gegeben. Paulina postete Momente des besonderen Tages auf ihrem Instagram-Profil, wo sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben teilt. Auf ihrem Account machte die Influencerin auch deutlich, dass sich für sie etwas verändert hat: Sie nutzt jetzt den Nachnamen ihres Mannes und nennt sich stolz Paulina Sousa.

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Instagram / paulinaasousaa Paulina Pilch und ihr Mann Adi, Mai 2026

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Instagram / paulinaasousaa Adi Sousa und Paulina Pilch an ihrem Hochzeitstag, Mai 2026

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Instagram / paulinapilch Adi Sousa und Paulina Pilch im Juli 2025

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