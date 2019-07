Hoher Besuch auf der Berlin Fashion Week! Karolina Kurkova (35) ist ein international erfolgreiches Model – und das schon seit vielen Jahren. Unter anderem lief sie schon als Engel für das Dessous-Label Victoria's Secret über den Catwalk. Nun besuchte sie ein Event in der deutschen Hauptstadt und posierte auf dem roten Teppich. Die deutschen Stars gerieten im Promiflash-Interview richtig ins Schwärmen: Karolina hat sie alle begeistert.

Influencer Riccardo Simonetti erzählte Promiflash beim Fashion Week BBQ by Cybex: "Karolina ist eine ganz, ganz tolle Frau. Die hat mir mal einen Preis verliehen und seitdem sind wir ein bisschen befreundet. Ich bin jedes Mal wieder beeindruckt, was für eine bildschöne Frau das ist. […] Also ich bewundere sie sehr." Medienexperte Jo Groebel (68) kann sich da nur anschließen. Er betonte allerdings auch, dass das Geheimnis ihres Erfolgs nicht nur ihr hübsches Lächeln und ihr Hammer-Body ist, sondern auch ihre Persönlichkeit: Sie habe eben Charakter und Charisma.

Anna Schürrle ist ebenfalls hin und weg von Karolina. "Ich verfolge sie ja schon lange und sie ist super. Eine wunderschöne Mama und sie ernährt sich ja auch supergesund und ja, sie ist schon Vorbild", betonte die Frau von Fußballprofi André (28). Und natürlich ließen sich auch die zahlreichen Germany's next Topmodel-Mädels ihren ultimativen Fangirl-Moment nicht nehmen: Unter anderem schnappten sich Zoe Saip, Carina Zavline (22) und Jana Heinisch die blonde Beauty für ein gemeinsames Foto.

WENN.com Karolina Kurkova und Riccardo Simonetti, Mai 2019

Anzeige

Chris Emil Janßen / ActionPress Anna Schürrle bei der Fashionshow von Marc Cain

Anzeige

Instagram / jana.heinisch Karolina Kurkova und Jana Heinisch auf der Berlin Fashion Week

Anzeige

Seid ihr auch Fan von Karolina? Nicht wirklich. Ja, total! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de