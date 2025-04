Kim Virginias Babynews: Das sagt Medienpsychologe Jo Groebel

Seit Kim Virginia Hartung (29) und Nikola Glumacs (29) Schwangerschaftsverkündung werfen ihnen zahlreiche Realitystars eine PR-Aktion und Fake News vor. Promiflash hat Medienpsychologe Jo Groebel (74) auf der "Vegas Rouge"-Premiere im Palazzo in Berlin getroffen und ihn um seine Einschätzung gebeten. Er bezieht keine Stellung dazu, was seine eigene Meinung ist, zieht aber einen Vergleich zu den Schwangerschaftsschlagzeilen rund um Rafael van der Vaart (42) und Sabia Boulahrouz (47) vor rund zehn Jahren: "Schwangerschaften oder vermeintliche Schwangerschaften werden gerne genommen, um Schlagzeilen zu produzieren. Ich erinnere mich an die Nachfolgerin von Sylvie Meis (46) bei van der Vaart. [...] Es wird gerne genommen, weil es natürlich immer die Öffentlichkeit anheizt."

Ähnlich wie bei Kims Babynews wurde auch Sabia vorgeworfen, ihre Schwangerschaft inszeniert zu haben. Jo erinnert sich gegenüber Promiflash: "Nette Frau, alles gut. Aber die ist da wochenlang damit durch die Presse gegangen. Hat in Interviews immer angedeutet: 'Ja, ich bin schwanger.' Nur das Blöde war: Der angebliche Vater, nämlich van der Vaart, wusste davon gar nichts." Laut dem Experten sei es heute wie damals heikel, eine Schwangerschaft publik zu machen – und zwar aus einem gewissen Grund: "Es war auch ohne Medien und ohne Reality schon früher so, dass man nicht so genau sagen konnte: 'Ist da jetzt wirklich eine Schwangerschaft?'"

Nachdem Kim gegenüber ihren Fans ausgesprochen hatte, dass sie vermutlich ein Baby erwarten könnte, bestätigten sie und ihr Partner Nikola Anfang Februar 2025 schließlich: "Wir haben eine kleine Erdnuss im Bauch, wir sind schwanger." Seither schwiegen die beiden aber weitestgehend, was das Thema betrifft. Jüngst versprach Kim jedoch auf Instagram, dass es in naher Zukunft ein Update geben wird. Wegen der zahlreichen Hasskommentare habe sie sich damit in den vergangenen Monaten zurückgehalten.

Getty Images Sabia Boulahrouz und Rafael van der Vaart, März 2015

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung und Nikola Glumac, Realitystars

