Darum zeigt Prinzessin Sofia ihre Tochter Ines so selten

Prinzessin Sofia (41) und Prinz Carl Philip (47) halten ihre Tochter Prinzessin Ines (1) im Alltag größtenteils von der Öffentlichkeit fern. Seit der Geburt des jüngsten Familienmitglieds erschienen auf dem Instagram-Account des Paares lediglich rund sechs Bilder von ihr. Dahinter steckt kein Zufall. Es handelt sich um eine bewusste Entscheidung der Eltern, wie Royalreporterin Noréa Dahlskog jetzt gegenüber Svensk Damtidning erklärte. Ines trägt zwar den Titel einer Prinzessin, ist aber keine Königliche Hoheit. Offizielle royale Aufgaben soll sie später deshalb auch nicht übernehmen. Das ermöglicht der kleinen Royal ein deutlich privateres und freieres Aufwachsen als ihrer Cousine Prinzessin Estelle (14) und ihrem Cousin Prinz Oscar (10). Die beiden gehören weiterhin zum engeren Königshaus und sollen künftig repräsentative Pflichten erfüllen. Sofia und Carl Philip machen hingegen schon jetzt deutlich, dass ihre Tochter ebenso wie ihre drei Söhne weitgehend abseits des Rampenlichts groß werden soll.

Komplett verborgen blieb Ines bislang allerdings nicht. Schon wenige Monate nach ihrer Geburt war sie anlässlich des Geburtstags ihres Großvaters König Carl Gustaf (80) auf dem Palastbalkon zu sehen. Auch bei zwei Dankgottesdiensten in der Schlosskirche war sie dabei. Beim schwedischen Nationalfeiertag trug Sofia ihre Tochter auf dem Arm, und auch die von SVT übertragene Taufe auf Schloss Drottningholm konnten Zuschauer verfolgen. Bei welchen royalen Terminen Ines auftaucht, entscheiden Sofia und Carl Philip laut Dahlskog selbst – eine Pflicht zur Teilnahme gibt es nicht. "Sofia und Carl Philip haben Ines zu vielen großen Veranstaltungen mitgenommen. Sie wissen, dass viele neugierig sind und das jüngste Familienmitglied sehen möchten", erklärte die Expertin. Gleichzeitig werde sie wie ihre drei Brüder künftig privat leben. Da Ines keine Königliche Hoheit sei, werde sie auch nicht besonders häufig öffentlich gezeigt.

Die Grundlage für diesen privaten Weg schuf König Carl Gustaf bereits 2019 mit der Verkleinerung des schwedischen Königshauses. Von seinen Enkelkindern behielten damals nur Prinzessin Estelle und Prinz Oscar den Status Königliche Hoheit. Die übrigen Enkel zählen zwar weiterhin zur Königsfamilie, sollen künftig aber kaum royale Pflichten wahrnehmen. Sofia und Carl Philip begrüßten diese Regelung, da sie Ines und ihren drei Brüdern mehr Freiheit bei der Gestaltung ihres eigenen Lebens gibt. Einen ähnlich privaten Kurs verfolgt auch Carl Philips Schwester Prinzessin Madeleine (44) bei ihren Kindern. Welche Werte Sofia ihrem Nachwuchs unabhängig von Titeln und Aufgaben mitgeben möchte, machte sie im vergangenen Jahr im Gespräch mit Vogue deutlich. "Das Allerwichtigste, das sie wissen sollen, ist, dass sie zutiefst geliebt werden. Egal, wer sie sind und was sie tun", betonte die Prinzessin gegenüber dem Modemagazin.

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Imago Prinzessin Sofia kommt zum Goldenen-Hochzeitskonzert in der Königlichen Oper in Stockholm

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Getty Images Die schwedischen Royals bei der Taufe von Prinzessin Ines

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