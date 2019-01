Es war das Duell "Eishexe" gegen "Eisprinzessin": Die Eiskunstläuferinnen Tonya Harding (48) und Nancy Kerrigan (49) lieferten sich eine der größten Rivalitäten der 90er-Jahre – mit einem unvergessenen Anschlag: 1994 wurde Nancy Kerrigan während eines Trainings von zunächst Unbekannten mit einer Eisenstange auf brutale Weise am Knie verletzt. Der Vorfall schockierte die Welt. Als Täter wurde Shawn Eckhardt identifiziert, den der Ehemann ihrer Konkurrentin engagiert haben soll. Die Feindschaft auf dem Eis wurde zu einer Geschichte für das Kino: 2017 brachte Hollywood den Film "I, Tonya" in die Kinos – mit Margot Robbie (28) in der Hauptrolle. Der Eisenstangen-Anschlag jährt sich in diesen Wochen zum 25. Mal. Was viele Fans der Verfilmung nicht wissen: Nancy nahm im wahren Leben Tonyas Entschuldigungen nie an.

Mehrfach soll Tonya versucht haben, ihre frühere Konkurrentin telefonisch zu erreichen, um sich zu entschuldigen. Doch Nancy habe sie immer wieder abblitzen lassen. In der Tanzshow "Dancing with the Stars" wurde sie 2017 gefragt, ob Tonya sich nach all den Jahren entschuldigt habe. Daraufhin antwortete Nancy: "Ich weiß es nicht. Wir haben geredet, als wir vier Jahre nach meinem Angriff auf einer Veranstaltung waren. Aber wir haben nicht wirklich miteinander gesprochen. Es war sehr unangenehm und seltsam", antwortete Nancy, bevor sie konkreter wurde und zu Protokoll gab, dass sich Tonya nie direkt bei ihr entschuldigt hätte.

Den Film hat Nancy nach eigener Aussage übrigens nie gesehen, ebenso wenig die Golden Globes und die Oscar-Verleihung 2018, wo der Streifen Nominierungen und Preise abräumte. "Ich war diese Woche bei den nationalen [Eiskunstlauf]-Meisterschaften, also konnte ich die Golden Globes nicht sehen. Ich habe den Film nicht gesehen. Ich bin gerade damit beschäftigt, mein Leben zu leben", erzählte Nancy Anfang Januar 2018 gegenüber dem Boston Globe.

Getty Images Tonya Harding und Margot Robbie bei der "I, Tonya"-Premiere im Dezember 2017

Getty Images Nancy Kerrigan bei den Olympischen Spielen 1994 in Lillehammer

Getty Images Tonya Harding bei den Golden Globes im Januar 2018

Mike Stobe / Getty Images Nancy Kerrigan 2011 in Atlantic City



