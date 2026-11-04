Olivia Rodrigo überrascht mit ihrem ersten Weihnachtssong

Olivia Rodrigo (23) bringt ihre Fans in diesem Jahr auf besondere Weise in Festtagsstimmung: Die Sängerin hat jetzt ihren allerersten selbst geschriebenen Weihnachtssong angekündigt. Die neue Single heißt "Take Me Home (4 Christmas)" und erscheint schon in Kürze. Der Track erscheint am Donnerstag, dem 5. November, um 20 Uhr US-amerikanischer Ostküstenzeit. In Deutschland ist es dann bereits 2 Uhr nachts am Freitag. Zeitgleich feiert auch das offizielle Musikvideo Premiere. Für den Clip hat sich die Musikerin prominente Unterstützung gesichert: Neben ihr steht Schauspielerin Cynthia Nixon (60) vor der Kamera, die vielen als Miranda aus Sex and the City bekannt ist. Auch Ben Marshall ist mit von der Partie. Der Comedian gehört zum Ensemble der US-Kultshow Saturday Night Live. Damit treffen in dem festlichen Video gleich zwei bekannte Gesichter aus Film und Fernsehen auf den Popstar.

Olivia hat das Weihnachtslied nicht allein geschrieben. Unterstützung bekam sie von ihrem langjährigen musikalischen Weggefährten Dan Nigro sowie der Songwriterin Amy Allen. Dan übernahm zudem die Produktion des Songs. Wer die Single nicht nur streamen, sondern auch als physische Ausgabe besitzen möchte, bekommt ebenfalls die Gelegenheit dazu: In Olivias offiziellem Onlineshop können Fans ab sofort eine limitierte 7-Inch-Vinylplatte sowie eine Kassette vorbestellen. In den USA gibt es die Schallplatte ab Freitag, dem 6. November, zusätzlich in den Filialen der Handelskette Target. Für die Sängerin ist das Projekt eine echte Premiere. Zwar hat sie in der Vergangenheit schon Weihnachtsmusik gesungen, ein eigener, komplett neuer Feiertagssong war bislang aber nicht darunter. "Take Me Home (4 Christmas)" ist somit ihr erster originaler Weihnachtstitel, mit dem sie ihr Repertoire nun um eine festliche Facette erweitert.

Musikalisch ist bei Olivia derzeit ohnehin einiges los. Erst im Oktober tat sie sich zum ersten Mal offiziell mit ihrer Kollegin Chappell Roan (28) zusammen: Chappell wirkte an einem Remix von Olivias Song "Expectations" mit. Zu dieser Zusammenarbeit veröffentlichten die beiden Musikerinnen ebenfalls ein gemeinsames Musikvideo. Darin hatte niemand Geringeres als David Byrne (74) einen Gastauftritt. Der Musiker der Band Talking Heads übernahm die Rolle eines Gameshow-Moderators. Mit Dan setzt Olivia dagegen auf eine bewährte Partnerschaft, denn der Produzent zählt schon seit Langem zu ihren engsten musikalischen Mitarbeitern. Neben den neuen Veröffentlichungen ist die Sängerin aktuell auch auf Konzertreise: Mit ihrer "The Unraveled Tour" bringt sie ihr drittes Studioalbum "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love" auf die Bühne. Die Tour führt sie noch bis ins Jahr 2027 unter anderem nach Los Angeles und New York City.

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Getty Images Olivia Rodrigo beim Headline-Auftritt auf der Pyramid Stage beim Glastonbury Festival 2025

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Getty Images Olivia Rodrigo bei der GQ Men of the Year Party im Chateau Marmont in Los Angeles, 13. November 2025

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