Narbe von Raketenunfall: Twenty4tim bittet Fans um Vorsicht

In einer emotionalen Instagram-Story wendet sich Twenty4tim (25) kurz vor dem Jahreswechsel mit einem eindringlichen Appell an seine Millionen Follower. Der beliebte Content Creator, der normalerweise für seine humorvollen Videos und spontanen Aktionen bekannt ist, zeigt sich diesmal von einer völlig anderen Seite. Mit ernsten Worten mahnt er seine Community zur Vorsicht: "Bitte gebt heute Acht auf euch und eure Mitmenschen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch!" Doch hinter diesen Zeilen verbirgt sich eine schockierende Geschichte aus seiner Vergangenheit, die seine Fans bisher nicht kannten.

Was viele seiner Fans bereits bemerkt, aber nie zu fragen gewagt haben, erklärt Twenty4tim nun mit erschütternder Offenheit. Die markante Narbe an seinem Hals hat eine dramatische Entstehungsgeschichte. "Mir ist 2006 eine Silvesterrakete im Gesicht explodiert, weil die Flasche, in der sie stand, umgekippt ist. Die Nachbarn waren unvorsichtig. Daher kommt meine Narbe am Hals", gesteht der Influencer in seiner Story und lüftet damit ein Geheimnis, das er jahrelang gehütet hat. Der Vorfall ereignete sich, als Twenty4tim noch ein Kind war – ein Alter, in dem man sich unsterblich fühlt und Gefahren oft unterschätzt. Doch an jenem Silvesterabend vor fast 20 Jahren wurde ihm brutal vor Augen geführt, wie schnell Unachtsamkeit zu lebensgefährlichen Situationen führen kann.

Persönliche Einblicke teilt Tim nicht zum ersten Mal. Der Reality-TV-Star zeigt sich online oft nahbar, spricht über Belastungen und Grenzerfahrungen und nimmt seine Fans dabei mit. Erst vor Kurzem hatte er nach Drehs in Asien offengelegt, wie sehr ihn starke Emotionen überrascht haben und wie ungewohnt es für ihn war, sich so weit zu öffnen. Dass er nun an Silvester auf Vorsicht pocht, passt zu dieser Haltung: Er zeigt Verletzlichkeit, macht die eigene Geschichte transparent und versucht, anderen damit etwas mitzugeben. Für viele seiner Follower ist genau diese Mischung aus Glamour und Offenheit ein Grund, warum sie ihm seit Jahren treu bleiben.

Imago Twenty4tim, 2024

Instagram / twenty4tim Twenty4tim im Juni 2025

Instagram / twenty4tim Twenty4tim meldet sich nach seiner Datingshow zurück

