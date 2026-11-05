Mckenna Grace reagiert auf virales Interview aus Kindheit

Mckenna Grace (20) steht schon seit ihrer Kindheit vor der Kamera. An der Seite großer Hollywood-Promis war sie schon in Dutzenden Blockbustern zu sehen. Ein Interview, das die Schauspielerin im September 2016 bei der Hollywoodpremiere des Films "Mr. Church" gegeben hatte, geht derzeit erneut viral. Damals war sie gerade einmal zehn Jahre alt und gehörte selbst zur Besetzung des Dramas. Eine Journalistin von Red Carpet Report wusste dies anscheinend nicht und hielt die junge Schauspielerin für einen Gast, der seine Mutter auf die Premiere begleitet hatte. Im Gespräch mit Betches sprach Mckenna jetzt darüber, wie sie sich damals gefühlt hatte. "Ich erinnere mich, dass ich wirklich traurig war", gab sie offen zu.

In dem Clip von früher wirkt Mckenna sichtlich verwirrt und sagt der Reporterin auch, dass sie zum Cast gehört und Teil des Films ist. Gegenüber Betches beschreibt sie nun, was damals in ihr vorging: "Weil ich wirklich hart daran gearbeitet hatte, und ich erinnere mich daran, wie ich auf dem roten Teppich stand – ich war eine von wenigen Personen in diesem Film, und ich erwartete nicht, dass irgendjemand wusste, wer ich war, aber ich stand auf dem roten Teppich und gab Interviews. Und sie fragten: 'Bist du stolz auf deine Mutter?' Und ich dachte nur: '...Ich will einfach Schauspielerin sein. Mann!'" Auch heute noch weiß Mckenna nicht richtig, wie sie auf diese Situation hätte reagieren sollen.

Mckennas Karriere begann, als sie erst sechs Jahre alt war. Damals bekam sie eine Rolle in einer Disney-Serie, wodurch sie später Rollen in Serien wie "Once Upon a Time", "Fuller House" und "Young Sheldon" ergattern konnte. Auch in Kinofilmen wie "I, Tonya", "Ready Player One" und "Annabelle Comes Home" spielte sie mit. Derzeit ist die Schauspielerin gemeinsam mit Joseph Zada und Whitney Peak unterwegs, um für ihr neuestes Projekt zu werben: Das "Panem"-Prequel "Die Tribute von Panem: Sunrise on the Reaping" feiert in wenigen Tagen überall auf der Welt Premiere.

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Getty Images Mckenna Grace beim britischen Fan-Screening von "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" in London

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Getty Images Mckenna Grace präsentiert ihr Kleid beim Photocall zu "Die Tribute von Panem – Sunrise on the Reaping" im Berliner Zoo Palast

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