Im Handstand: Sportlicher Urlaubsgruß von Laura Maria Rypa

Laura Maria Rypa (30) sendet sportliche Grüße aus dem Paradies! Am Mittwoch zeigt sich der Social-Media-Star auf Instagram an einem tropischen Sandstrand auf Mauritius. Statt einfach nur für die Kamera zu posieren, stellt Laura dabei ihre Körperspannung unter Beweis: Barfuß macht sie einen Handstand und streckt beide Beine gerade in die Höhe. Für die akrobatische Einlage hat sie einen dunkelroten Bikini gewählt, Schuhe braucht sie dafür nicht. Ihre langen blonden Haare fallen während der Pose bis in den Sand. Die Aufnahme teilte sie auch in ihrer Instagram-Story. Passend zu der traumhaften Kulisse aus türkisfarbenem Meer, blauem Himmel, einzelnen Wolken und Palmen am Küstenstreifen macht Laura deutlich, wie wohl sie sich auf der Insel fühlt. "Mauritius fühlt sich wie zu Hause an", schreibt die Influencerin zu ihrem sportlichen Strandmoment.

Auch die Umgebung passt zu Lauras sportlichem Urlaubsgruß. Neben ihr liegen türkisfarbene Strandkissen im Sand, die farblich perfekt zum Meer passen. Im Hintergrund erstrecken sich Palmen entlang der Küste, während das ruhige Wasser und der weitgehend blaue Himmel die tropische Szenerie unterstreichen. Mit ihrem Handstand setzt die Influencerin vor dieser traumhaften Kulisse einen besonderen Akzent. Die Kombination aus der akrobatischen Pose und dem paradiesischen Strand macht den Schnappschuss zu einem besonderen Urlaubsgruß. Dabei steht Laura mit ihrer sportlichen Einlage im Mittelpunkt, während die Umgebung das Gefühl von Sommer und Entspannung vermittelt.

Ganz allein ist Laura auf Mauritius jedoch nicht unterwegs. Mit ihr sind ihr Ex-Verlobter Pietro Lombardi (34) sowie die beiden gemeinsamen Söhne Leano und Amelio auf die Insel gereist. Bevor die Familie auf der Insel ankam, hatte sie bereits einen Zwischenstopp in Dubai eingelegt. Obwohl Laura und der Sänger getrennt sind, zeigen sie sich auf der gemeinsamen Reise weiterhin vertraut und humorvoll miteinander. So sorgte eine Szene in ihrem Luxushotel bei den Fans für Aufsehen: Nachdem sich der Sänger zu Laura ins Bett gelegt hatte, nahm sie ihn prompt auf die Schippe. Der Musiker stellte daraufhin klar, er habe lediglich eine Runde UNO mit ihr spielen wollen. Die gemeinsame Zeit mit Leano und Amelio steht für die beiden auf der Reise im Vordergrund.

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Imago Laura Maria Rypa bei FAME FIGHTING in der Grugahalle in Essen am 17.10.2026

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Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria Rypa, Influencerin

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