Aleks ohne Bart: Fans erinnern Cosimo Citiolo an Doppelmoral

Aleksandar Petrovic (35) sorgt bei Das große Promi-Büßen mit einer radikalen Veränderung für Gesprächsstoff. Der Realitystar hat sich in der Show von seinem dichten Bart getrennt, den er ganze zehn Jahre lang getragen hatte. Bei seinem Mitstreiter Cosimo Citiolo (45) kommt der neue Look allerdings gar nicht gut an. In der Sendung bezeichnet der Musiker Aleks kurzerhand als "hässlich". Mit diesem Urteil hat sich Cosimo bei den Zuschauern allerdings keine Freunde gemacht. Unter einem Promiflash-Beitrag hagelt es Kritik an seiner Reaktion. Viele Fans werfen ihm vor, mit zweierlei Maß zu messen. Viele erinnern ihn daran, dass er selbst immer wieder großen Wert auf Respekt gelegt hat. Außerdem habe er stets betont, dass alle Menschen gleich behandelt werden sollten. Dass er nun öffentlich das Aussehen eines anderen Kandidaten abwertet, passt für viele Nutzer nicht zu diesen Aussagen. Entsprechend deutlich erinnern sie ihn in den Kommentaren an seine eigenen Ansprüche im Umgang mit anderen Menschen.

Ein großer Teil der Kritik richtet sich dagegen, dass Cosimo das Aussehen eines anderen Menschen öffentlich herabsetzt. "Cosimo ist ja wohl der Letzte, der übers Aussehen anderer lästern sollte", schreibt ein Fan unter dem Promiflash-Beitrag. Ein weiterer Fan wird noch deutlicher und vergleicht Cosimos eigene Erscheinung mit seinem Urteil: "Ein Cosimo, der immer ungepflegt aussieht, macht sich ernsthaft über Aleks lustig?" Andere Kommentatoren machen deutlich, dass dem frisch rasierten Realitystar die Meinung seines Campkollegen ohnehin nicht wichtig sein müsse. "Den Frauen muss er gefallen! Nicht Cosimo! Ach übrigens ist Cosimo nicht unbedingt der Trendsetter", heißt es dort. Besonders scharf fällt jedoch der Hinweis auf Cosimos Selbstdarstellung aus. Ein Zuschauer fragt ihn deshalb: "Warst du nicht immer derjenige, der behauptet hat, wie korrekt und respektvoll er doch sei und dass alle Menschen gleich behandelt werden sollten?" Für die Fans steht somit vor allem der Vorwurf der Doppelmoral im Raum.

Hinter Aleks' neuem Aussehen steckt eine gemeinsame Umstylingaktion im Camp. Den Anstoß geben die Frauen in der Runde, denen sein bisheriger Look offenbar nicht zusagt. Georgina Fleur (36) und Sahel nehmen die Sache deshalb selbst in die Hand. Zum Beautyprogramm gehören Peeling, Schere, Augencreme und Rasierer. Georgina hat sogar Selbstbräuner dabei, um das Styling abzurunden. Schließlich greift sie selbst zum Rasierer und entfernt Stück für Stück den dichten Bart ihres Mitstreiters. Für Aleks ist das ein besonderer Moment: Durch seinen Bart hat er sein glatt rasiertes Gesicht seit einem Jahrzehnt nicht mehr zu sehen bekommen. Das Ergebnis sorgt in der Runde direkt für Reaktionen – bei Cosimo allerdings für eine ausgesprochen negative.

Anzeige Anzeige

Joyn Aleks Petrović in "Das große Promi-Büßen"

Anzeige Anzeige

IMAGO / Oliver Langel Cosimo Citiolo, Oktober 2025

Anzeige Anzeige