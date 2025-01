So fühlten sich Yvonne und Peter nach ihrem Forsthaus-Sieg

Yvonne Woelke (45) und Peter Klein (57) haben es geschafft: Sie verlassen das Forsthaus Rampensau in diesem Jahr als Sieger-Duo. Hinter dem Paar liegt eine aufregende Zeit – im exklusiven Promiflash-Interview erinnern sich die beiden Realitystars zurück und geben einen Einblick in ihre Gefühlswelt nach dem Finale. "Für uns beide war es das erste Mal, dass wir überhaupt irgendwie in einer Show gewonnen haben. Wir waren megahappy, den Sieg nach Hause holen zu können und überglücklich, dass wir als Team so eine Superleistung abgeliefert haben", schwärmen Yvonne und Peter.

Im letzten Spiel kämpfte das Power-Couple gegen Ginger Costello und ihren Stiefsohn Alain Wollersheim. Es wurde ein Kopf-an-Kopf-Rennen, mit dem die Blondine und der Ballermann-Sänger aber schon gerechnet hatten. "Zunächst waren wir froh, dass wir überhaupt ins Finale gekommen sind. Mit Ginger und Alain hatten wir natürlich sehr starke Gegner an unserer Seite, was uns durchaus bewusst war", betonen die beiden. Ihr Optimismus sei dabei aber nicht verloren gegangen: "Aber wir waren guter Hoffnung, dass wir den Sieg nach Hause holen."

Dass die 45-Jährige und ihr Freund mit den 25.000 Euro Preisgeld nach Hause gefahren sind, scheint aber nicht allen Forsthaus-Stars zu gefallen. Zu Gast im Podcast "Blitzlichtgewitter" beteuerten Carina und Chika Ojiudo-Ambrose zwar, dass sie ihren beiden Mitstreitern den Sieg gönnen, konnten sich den ein oder anderen spöttischen Kommentar aber nicht verkneifen. "Das ist für deren PR-Geschichte auf jeden Fall bestimmt richtig geil. Gerade auch für diesen unfassbar schlechten Song, den die beiden rausgebracht haben", stichelte Carina.

©Joyn Alain Wollersheim und Ginger Costello beim "Forsthaus Rampensau"-Finale

Instagram / carina.nl Carina Nagel und Chicka Ojiudo-Ambrose

