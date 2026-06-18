Cati bestätigt: Sie hat sich von Danilo Sellaro getrennt

Nach wochenlangen Spekulationen ist es nun offiziell: Das Paar aus der 14. Staffel Der Bachelor in der Schweiz hat sich getrennt. Cati bestätigt gegenüber Blick, dass sie und Bachelor Danilo Sellaro seit Ende April kein Paar mehr sind. "Damals wurde es mir einfach zu viel. Ich habe gesagt: Jetzt ist fertig", erklärt die 23-Jährige. Bereut habe sie ihre Entscheidung keine Sekunde: "Mir geht es super damit. Sonst hätte ich sie auch nicht getroffen." Ein Zurück gebe es in ihren Augen definitiv nicht.

Danilo schildert das Ende der Beziehung jedoch ganz anders. Er behauptet gegenüber Blick, er sei es gewesen, der sie aus seiner Wohnung geschickt habe – und nicht andersherum. Zudem wirft er ihr vor, es mit der Treue nicht so ernst zu nehmen: "Sie ist mir dreimal psychisch fremdgegangen. Mit Lügen und Verheimlichungen." Cati lässt diese Darstellung nicht unwidersprochen. Er habe ihr beim Rauswurf gesagt: "Du hast 10 Minuten Zeit, verpiss dich aus meiner Wohnung." Ihre Mutter habe sie schließlich abholen müssen, weil Danilo sie trotz eigenem Auto nicht nach Hause fahren wollte. Dass er sie zudem gegenüber seiner Familie schlechtmache, treffe sie besonders, so Cati: "Ich war immer ein Goldschatz zu ihnen."

Derweil sorgt Danilo abseits dieser Trennung bereits für neue Schlagzeilen in puncto Liebe. Erst kürzlich wurde bekannt, dass er mit der angehenden Schweizer Bachelorette Ariel (23) gesichtet wurde – die beiden schauten gemeinsam Fußball-WM-Spiele und zeigten sich offen miteinander. Über die genaue Natur ihrer Verbindung haben sich die beiden bislang nicht geäußert.

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Instagram / danilosellaro Gewinnerin Cati mit dem schweizer "Bachelor" Danilo Sellaro, Dezember 2025

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JOYN / Moni Fellner Danilo Sellaro, Realitystar

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Instagram / danilosellaro Danilo Sellaro, Realitystar