Bachelor-Comeback für Georgina: Was sagt Paul Janke dazu?

Paul Janke (44) wagt als Bachelor einen zweiten Anlauf – und damit rückt auch eine alte Bekanntschaft wieder in den Fokus: Georgina Fleur (36). Der Realitystar und einstige Ur-Bachelor sprach nun im Interview mit Blitzlichtgewitter über seine Erwartungen an das Comeback und kam dabei auch auf die Damen seiner damaligen Staffel aus dem Jahr 2012 zu sprechen. Auf Georgina angesprochen zeigte sich Paul durchaus angetan: "Ich muss ja sagen, ich mag Georgina schon gerne. Sie ist ja eine verrückte Nudel", lachte er. Als er gefragt wurde, ob er sie noch einmal kennenlernen würde, ließ er sich nicht festlegen: "Schauen wir mal."

Georgina selbst ließ die Aussagen offenbar nicht kalt. Sie repostete das Interview auf Instagram – dazu ein altes Foto aus der gemeinsamen Staffel – und kommentierte schlicht: "Irgendwie süß." Was die Kandidatinnen seiner neuen Staffel betrifft, geht Paul die Sache entspannt an. Er weiß, dass die Frauen heute wohl etwas älter sein werden als damals. "Ich bin ja jetzt auch, 14 Jahre später, älter als damals", schmunzelte er. Bei den äußerlichen Eigenschaften gibt er sich betont offen: "Ob sie jetzt blond ist, braunhaarig oder ein bisschen rot mit drin ist, ist am Ende des Tages, glaube ich, nicht relevant. Da zählen ganz andere Sachen. Charakter, Humor, Fröhlichkeit, eine gewisse Intelligenz vielleicht...", erklärte er.

Dass Paul und Georgina überhaupt noch ein Thema sind, liegt nicht zuletzt an einer Nostalgie-Welle, die zuletzt auf Instagram losgebrochen war. Ein alter Clip aus der Staffel von 2012 machte die Runde und brachte die beiden Reality-TV-Gesichter erneut ins Gespräch. Paul gilt bis heute als der Ur-Bachelor – dabei war seine Staffel genau genommen bereits die zweite. Georgina kämpfte damals als 21-Jährige um sein Herz und ist seitdem aus der deutschen Realitylandschaft nicht mehr wegzudenken. Heute ist sie Mutter eines Kindes.

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Imago Paul Janke bei den RTL+ Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / jankepaul Paul Janke, TV-Star