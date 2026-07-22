KJ Apa packt aus: Cole Sprouse schlug ihm ins Gesicht

Zwischen Schauspielkollegen kann es schon mal rauer zugehen – das bewies jetzt KJ Apa (29) mit einer Anekdote aus seiner Zeit bei der Teenserie Riverdale. Im Podcast "Wildmen", der von Brendan Columbus und Dylan Sprouse (33) moderiert wird, packte der Schauspieler über einen handfesten Vorfall aus: Sein Serienkollege Cole Sprouse (33) soll ihm einmal in einem Stripclub in Vancouver ins Gesicht geschlagen haben. Der Grund dafür war allerdings kein gewöhnlicher Streit, sondern echte Sorge um KJs Wohlbefinden.

Wie KJ im Podcast erklärte, hatte Cole kurz zuvor erfahren, dass sein Kollege wieder Drogen konsumierte. "Er hat mich geschlagen, weil wir in einem Stripclub waren und ich zu dieser Zeit sehr viele Drogen nahm. Viele meiner engen Freunde machten sich Sorgen um mich", erzählte KJ. "Es war ein Liebes-Schlag." Auch Dylan war bei dem Vorfall mit dabei und erinnerte sich lebhaft daran, wie KJ nach dem Schlag davonrannte. "Du bist wie ein Strauß gerannt, Alter", sagte er. Während Dylan versuchte, dem Schauspieler hinterherzurennen, war dieser bereits mehrere Straßenblöcke entfernt. Dylan rief ihn schließlich an – und KJ nahm weinend ab.

Cole und KJ standen für sieben Staffeln der Serie "Riverdale" gemeinsam vor der Kamera, die von 2017 bis 2023 lief. Dylan sprach im Podcast auch über die enge Verbindung der beiden und beschrieb ihr Verhältnis als fast brüderlich. Er habe es immer schön gefunden zu sehen, wie nah sich sein Bruder und KJ in dieser Zeit gewesen seien. Besonders wichtig sei das für ihn auch deshalb gewesen, weil Cole für die Dreharbeiten fern von zu Hause in Vancouver lebte. Dylan erinnerte sich daran, dass Cole ihn oft angerufen und ihm gesagt habe, wie froh er sei, KJ an seiner Seite zu haben. "Als Bruder wusste ich sofort: Okay, er ist sicher. Er hat jemanden, der eine ähnliche Mentalität hat."

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Presley Ann/Getty Images for Pizza Hut Die "Riverdale"-Stars KJ Apa und Cole Sprouse

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Getty Images KJ Apa beim Emporio Armani Fragrances "Stronger With You" Launch-Event in Venice, Mai 2025

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Getty Images Cole Sprouse, Schauspieler