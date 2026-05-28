Nach Ausraster: KJ Apa und Mr. Fantasy haben sich versöhnt

Der Streit zwischen Schauspieler KJ Apa (28) und dem mysteriösen Internetstar Mr. Fantasy scheint beigelegt zu sein. Auf dem roten Teppich der American Music Awards gab Mr. Fantasy gegenüber Entertainment Tonight bekannt, dass er und KJ sich nach ihrem öffentlichen Zerwürfnis wieder versöhnt haben. KJ hatte den TikTok-Musiker in einem viralen Social-Media-Video als "verdammten Lügner und Dieb" bezeichnet, weil dieser angeblich sein Erscheinungsbild missbrauchte. KJ, bekannt aus der Serie Riverdale, warf Mr. Fantasy vor, sein Image und seine Ähnlichkeit für sich zu nutzen. Sogar von Identitätsdiebstahl war die Rede. Nun trafen sich die beiden offenbar im Café Great White in Venice Beach, um die Dinge persönlich zu klären.

Mr. Fantasy schilderte, er habe den Schauspieler nach dessen Wut-Post selbst kontaktiert. Bei dem Treffen sei es vor allem darum gegangen, den Ärger rund um die Nutzung von KJs Bild und die Ähnlichkeit im Netz zu besprechen, die KJ zuvor so aufgebracht hatte. Laut Mr. Fantasy konnten beide ihre Sicht der Dinge darlegen und schließlich einen Schlussstrich unter die öffentliche Fehde ziehen. "Weißt du, er hatte ein Problem damit und hat es ins Internet gebracht. Ich hab gesagt: 'Willst du nicht lieber persönlich wie zivilisierte Menschen darüber reden?' Er hat Hühnchen gegessen und ich hatte einen Cocktail, und wir haben uns ausgesprochen. Wir haben es geklärt", sagte er im Interview. Nun richtet Mr. Fantasy seinen Fokus wieder auf seine kreative Seite: Der Musiker sorgt mit seinem neuen Song "Do Me Right" samt Musikvideo für Gesprächsstoff – darin treten gleich mehrere "Riverdale"-Stars auf. Hier könnte sich der nächste Konflikt anbahnen. Schließlich handelt es sich bei Madelaine Petsch (31), Lili Reinhart (29) und Camila Mendes (31), die im Video zu sehen sind, um KJs ehemalige Serienkolleginnen.

Seit seinem TikTok-Debüt sorgt Mr. Fantasy immer wieder für Schlagzeilen – und für Rätselraten. Wegen der großen Ähnlichkeit mit KJ spekulieren Fans seit Monaten über seine Identität. Aufmerksamkeit zog der Musiker zudem mit provokanten Aktionen auf sich, etwa als er bei einem Besuch von Robert Irwin (22) in einem australischen Zoo an Kot leckte oder in seinem ersten Podcast-Interview erklärte, er lebe zölibatär. Viele Fans sind inzwischen überzeugt, dass hinter der Kunstfigur in Wahrheit KJ selbst steckt. Bisher hat keiner der beiden diese Theorie bestätigt oder dementiert. Die nun offenbar vollzogene Versöhnung und das Mitwirken von KJs Serienkolleginnen im neuen Musikvideo des TikTok-Stars geben der mysteriösen Verbindung zwischen Schauspieler und Musiker jedoch zusätzliche Brisanz.

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Michael Loccisano / Getty Images, TikTok / iamtherealmrfantasy KJ Apa und Mr. Fantasy

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Instagram / kjapa KJ Apa, Schauspieler

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TikTok / iamtherealmrfantasy KJ Apa als Mr. Fantasy