Nach Messerattacke: Kareena Kapoor bangte um Saifs Leben

Mehr als eineinhalb Jahre nach dem nächtlichen Überfall in ihrem Zuhause haben die Bollywood-Bekanntheiten Saif Ali Khan (56) und Kareena Kapoor (46) erstmals gemeinsam öffentlich über die Horrornacht gesprochen. In der vierten Folge der neunten und zugleich letzten Staffel von "Koffee With Karan" erinnerte sich das prominente Paar an den 16. Januar 2025 in Mumbai. Laut Saif stand der mit einem Messer bewaffnete Eindringling damals direkt über seinem Sohn Jehangir, genannt Jeh. Voller Empörung und aus dem Instinkt heraus, sein geliebtes Kind zu beschützen, sei er auf den Mann losgegangen. Dabei wurde der indische Schauspieler selbst schwer verletzt. Für Kareena begann danach ein Wettlauf gegen die Zeit, denn sie wollte ihren stark blutenden Ehemann so schnell wie möglich in eine Klinik bringen. "Ich schrie auf der Straße. Ich rief: 'Halt, halt.' Es war wie eine Filmszene", schilderte sie in der Sendung. In ihrer Panik habe sie nicht einmal Zeit für eine Pyjamahose gehabt: "Ich war in meinem T-Shirt und rannte wie eine verrückte Frau herum, um eine Rikscha zu bekommen, während er blutete."

Wie groß ihre Angst um Saif war, machte Kareena mit einem Moment im Aufzug sehr deutlich. Dort habe sie ernsthaft befürchtet, ihren Mann zu verlieren, und ihn angefleht: "Saif, tu das nicht." Auch ihr älterer Sohn Taimur war in großer Sorge und fragte seinen verletzten Vater: "Abba, wirst du sterben?" Schließlich gelangte Saif gemeinsam mit Taimur und einem Mann namens Hari in einer Autorikscha ins Lilavati Hospital. Weil seine Wirbelsäule verletzt war, verlor er auf der Fahrt zeitweise sogar das Gefühl in einem Bein. Bei der Attacke war außerdem die Klinge abgebrochen, sodass ein Teil davon in seinem Körper stecken blieb. "Ich spürte, dass da etwas in meinem Rücken war, und dort steckte dieses abgebrochene Stück Messer. Es war das schlechteste Messer in der Geschichte der Messer", so der TV-Star. Und weiter: "Wäre es ein etwas besseres Messer gewesen, wäre ich tot. Aber es war so schlecht, dass es zerbrach." Zudem erklärte er, warum in jener Nacht kein Fahrer bereitstand: "Die Leute konnten nicht verstehen, warum kein Fahrer zu Hause war. Warum nicht? Er geht abends nach Hause zu seiner Familie."

Der Einbrecher war damals bis ins Zimmer des kleinen Jeh vorgedrungen. Bei der Konfrontation mit ihm erlitt Saif mehrere Messerstiche und schwere Verletzungen an der Wirbelsäule. Die Folgen des Angriffs belasteten die gesamte Familie noch lange nach dem Vorfall. Kareena enthüllte in der Sendung, dass sie fast sechs Monate lang nachts kaum schlafen konnte. "Es war das Schlimmste", fasste sie diese harte Zeit ehrlich zusammen. Nach der lebensrettenden Operation waren auch Saifs ältere Kinder Sara Ali Khan (31) und Ibrahim Ali Khan (25) an der Seite ihres Vaters. Besonders Ibrahim, den der Schauspieler sonst nur selten so emotional erlebt, habe geweint und sei sehr wütend gewesen. Er habe die Familie verteidigen und den Angreifer finden wollen. Saif erholte sich schließlich erfolgreich von seinen Verletzungen. Als er das Krankenhaus ruhig und gefasst verließ, kursierten im Netz aber prompt Verschwörungstheorien, die Karan heute als "lächerlich" betitelte.

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IMAGO / ZUMA Press Wire Saif Ali Khan und Kareena Kapoor, Mai 2018

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Getty Images Saif Ali Khan und Kareena Kapoor Khan bei der Feier zum 100. Geburtstag von Raj Kapoor in Mumbai, Dezember 2024

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