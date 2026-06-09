Alex Mariah Peter nahm für zwei Monate die Abnehmspritze

Alex Mariah Peter (28) räumt mit den Spekulationen auf. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin hat seit Ende 2025 mehr als 25 Kilogramm abgenommen und spricht auf Instagram jetzt offen darüber, ob eine Abnehmspritze hinter der Gewichtsabnahme steckt. Zu einer neuen Bilderreihe, auf der Alex unter anderem im Sommer 2024 zu sehen ist, teilt sie Details mit ihren Followern: Ja, die Spritze habe es gegeben – aber sie sei nicht der Grund für den Abnehmerfolg.

Denn der Versuch, mit der Spritze abzunehmen, scheiterte. "Ich habe im Sommer 2024 für zwei Monate versucht, mit der Spritze abzunehmen – es hat übrigens nicht geklappt", stellt Alex in dem Social-Media-Post klar. Auch über ihren aktuellen Gemütszustand schreibt die Influencerin in dem Beitrag: "Ich feiere seit sechs Monaten, das Leben wieder zu lieben und zu genießen." Wie genau Alex die mehr als 25 Kilogramm letztlich abgenommen hat, ließ das Model in dem Posting allerdings offen.

Den Abnehmerfolg hatte Alex bereits vor einigen Monaten öffentlich gemacht. Bei einem Event des Modelabels Calzedonia präsentierte das Model seinen Körper in einem knappen, braunen Bikini und schrieb dazu stolz auf Instagram: "Ich habe 25 Kilogramm abgenommen und das ist mein Bikinibody 2026." Dabei machte sie nicht nur die Abnahme zum Thema, sondern auch das, was sich eben nicht verändert hat. So schrieb Alex ganz offen, die Oberschenkel würden "den dritten Sommer in Folge" reiben, die Schnüre würden noch einschneiden und die Beine seien "voller Wasser".

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Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, Mai 2026

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Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, Februar 2026

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Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter, Mai 2026