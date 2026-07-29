Diese Werte vermittelt Kareena Kapoor ihren beiden Söhnen

Bollywood-Star Kareena Kapoor (45) macht sich für einen Wert stark, der in der heutigen Gesellschaft oft in den Hintergrund gerät: Freundlichkeit. In einem Gespräch mit dem Format "Spill the tea with Sneha" von Film Companion wurde die Schauspielerin gefragt, was sie sich für ihre beiden Söhne Taimur und Jeh am meisten wünsche. Ihre Antwort überraschte – denn weder Noten noch Karriere noch äußerer Erfolg standen dabei im Mittelpunkt. "Ich möchte einfach, dass die Jungs freundlich sind", sagte Kareena. Ein Wunsch, den sie auch regelmäßig mit ihrem Mann Saif Ali Khan (55) teilt.

Kareena erklärte in dem Interview auch, warum ihr dieser Wert so besonders am Herzen liegt. "Freundlichkeit ist die wichtigste Eigenschaft. Ich denke, es ist eine wunderschöne Eigenschaft, die ein Junge oder ein Mann haben kann", so die Inderin. Gleichzeitig räumte sie ein, dass es kein Patentrezept für die richtige Erziehung gibt: "Es gibt keinen Masterplan. Es gibt keine Liste, die sagt: 'Okay, das muss ich tun.'" Statt einem festen Regelwerk folgt sie also einer einzigen Maxime, zu der sie immer wieder zurückkehrt. Und die hat für sie in der heutigen Zeit eine besondere Dringlichkeit: "In der heutigen Welt wird Freundlichkeit vergessen, und sie wird sehr gebraucht."

Kareenas werteorientierte Herangehensweise an die Erziehung ist kein Zufall. Die Schauspielerin hat selbst erklärt, dass sie den Erziehungsstil ihrer eigenen Eltern als Vorbild sieht – einen Ansatz, der auf Freiheit und Vertrauen basierte, anstatt auf Druck und Vorgaben. In einem Gespräch mit ihrer Schwägerin Soha Ali Khan betonte sie laut Indian Express, dass es ihr darum gehe, Taimur und Jeh eigene Entscheidungen treffen zu lassen – und ihnen gleichzeitig grundlegende Werte mitzugeben. Freundlichkeit steht dabei ganz oben auf ihrer Liste.

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Instagram / kareenakapoorkhan Kareena Kapoor mit ihren Kindern Jeh und Taimur, Dezember 2024

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Getty Images Kareena Kapoor und Saif Ali Khan, Februar 2023

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Getty Images Saif Ali Khan, Kareena Kapoor und ihr Sohn Taimur Ali Khan

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