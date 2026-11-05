Serkan Yavuz steigt bei "The Power" aus einem Sarg

Bei The Power wird es plötzlich richtig gruselig. Auf Anweisung von Delta versammeln sich die Kandidaten ganz in Schwarz zu einer Trauerfeier. Der Anlass ist allerdings eher ungewöhnlich: Die Gruppe soll symbolisch Abschied von Ehrlichkeit, Gutgläubigkeit und Vertrauen nehmen. Auf einem kleinen Altar stehen die Bilder der bereits ausgeschiedenen Teilnehmer. Kurz darauf wird ein Sarg hereingetragen. Kaum steht dieser dort, durchbricht ein Arm den Deckel. Die Kandidaten schreien laut vor Schreck auf. Statt eines Zombies klettert dann aber Serkan Yavuz (33) aus der Kiste. Der Realitystar war bereits in der vergangenen Staffel dabei und mischt ab sofort als neuer Spieler mit. Vor seinen Mitstreitern verkündet er theatralisch: "Es ist vollbracht." Auch aus seiner Freude über das Comeback macht er kein Geheimnis: "Ich bin zurück zuhause, Freunde. Ich freue mich."

Vor allem Cecilia Asoro (30) freut sich über Serkans Einzug. "Danke, Gott hat mich erhört", jubelt sie in der Show. Im Einzelinterview erklärt die Reality-TV-Bekanntheit, sie habe sich unbedingt eine vertraute Person an ihrer Seite gewünscht – etwa einen besten Freund oder ein Familienmitglied. Dass ausgerechnet Serkan aus dem Sarg steigt, sieht sie als Antwort auf ihre Gebete. Lisha Savage (40) und Lou Savage reagieren dagegen deutlich zurückhaltender. "Ganz ehrlich? Ich freue mich kein bisschen", stellt Lou bei "The Power" klar. Serkan bemerkt zwar Lishas schlechte Laune, lässt sich davon aber nicht die Freude über seinen Einzug nehmen. Stattdessen sorgt er direkt für neue Unruhe. Vor der versammelten Gruppe behauptet er, ebenfalls eine Karte gezogen zu haben. Damit könne er der Powerplayer sein. Der kleine Haken: Das stimmt gar nicht. Eine solche Karte hat Serkan nie gezogen. Sein Plan hinter der Flunkerei: "Direkt ein bisschen Öl ins Feuer gießen."

Cecilias Freude über Serkans Einzug dürfte auch mit den vorangegangenen Auseinandersetzungen in der Gruppe zusammenhängen. Schließlich war sie zuvor immer wieder mit persönlichen Attacken von Lisha konfrontiert worden. Während sich um Lisha eine große Allianz gebildet hatte, fühlte Cecilia sich von der Gruppe isoliert und gezielt angegriffen. Die persönlichen Beleidigungen trafen die Reality-TV-Bekanntheit sichtlich. Im Einzelinterview kämpfte sie mit den Tränen und erzählte, dass vor allem Angriffe auf ihr Aussehen alte Verletzungen aus ihrer Kindheit wieder aufrissen. Zwar erhielt sie Unterstützung von Laura Peuker (26) und dem neuen Powerplayer Joshua, doch ein enger Vertrauter an ihrer Seite fehlte ihr bislang. Mit Serkan bekam sie nun ausgerechnet in dieser angespannten Situation einen Verbündeten, den sie als ihren "besten Freund" bezeichnet.

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Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz, Realitystar

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Imago Cecilia Asoro, Model

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