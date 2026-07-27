Andauernder Kampf: So geht es gelähmtem "Stranger Sins"-Eric

Eric Osterlund, bekannt als Tantra-Experte aus der Show "Stranger Sins", meldet sich mit einem bewegenden Update aus der Reha. Nach seinem schweren Sturz, der ihn inkomplett querschnittsgelähmt zurückgelassen hat, kämpft er täglich um jeden kleinen Fortschritt. Auf Instagram teilte er jetzt mehrere Videos aus seiner Reha-Zeit in Kapstadt und ließ seine Follower wissen: "Hier sind ein paar Updates von vor einigen Wochen. Ich hoffe, hier in Finnland weitere Fortschritte zu machen." Denn mittlerweile setzt er seine Genesung in Finnland fort, wo er weiter an seiner Rumpfstabilität arbeitet.

In den Clips aus Südafrika erklärt Eric, wie groß der Weg war, den er bereits zurückgelegt hat. Bei seiner Ankunft im Rehazentrum konnte er nicht einmal selbstständig sitzen. "Dass ich inzwischen aufrecht sitzen und ein paar Dinge treffen kann, ist daher ein ziemlich großer Fortschritt", sagt er in dem Video. Gleichzeitig betont er, dass noch viel Arbeit vor ihm liegt: Wenn er nach vorne falle, könne er sich wegen fehlender Körpermitte nicht selbst wieder aufrichten. Besonders erfreulich ist jedoch ein weiterer Meilenstein, den er in einem separaten Clip feiert – sein rechtes Handgelenk zeigt endlich wieder Reaktion. "Erinnert ihr euch daran, dass bei mir nur ein Handgelenk funktioniert hat? Tja, ratet mal, wer beschlossen hat, wieder aufzuwachen", sagt Eric sichtlich begeistert. Er kann mit der rechten Hand inzwischen sogar langsam wieder essen. Sein Arzt hatte nach drei Monaten kaum weitere Fortschritte erwartet, doch Eric lässt sich davon nicht entmutigen: "Scheiß drauf. Wir ziehen das durch. Ich werde weiter mit meinem Körper reden, bis er endlich aufwacht."

Eric hatte sich den Unfall bei einem Reitausflug zugezogen, der ihn seitdem inkomplett querschnittsgelähmt zurückgelassen hat. Von der Intensivstation hatte er sich kurz nach dem Unfall in einem emotionalen Video bei seinen Followern gemeldet und dabei trotz extremer Schmerzen Dankbarkeit für deren Unterstützung gezeigt. Inzwischen hat er die erste Station seiner Behandlung in Südafrika abgeschlossen und macht nun in Finnland weiter. Dort seien die Regeln für Videoaufnahmen strenger, wie er selbst erklärt – er will aber weiterhin so viel wie möglich von seiner Genesung dokumentieren und mit seinen Followern teilen.

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RTL / Kim Bender "Stranger Sins"-Experte Eric Osterlund

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GoFundMe Eric Osterlund, Tantra-Experte

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Instagram / eric.surfandskydive Eric Osterlund im März 2025

Wie findet ihr Erics offene Updates aus der Reha? Total stark – authentisch und motivierend! Etwas viel, aber die Ehrlichkeit tut gut. Ergebnis anzeigen