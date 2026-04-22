Eric Osterlunds Unfall: Natalia Osada & Jiorgos spenden

Eric Osterlund liegt nach einem schweren Reitunfall auf der Intensivstation in Kapstadt. Der Tantra-Experte, bekannt aus der Show "Stranger Sins", ist inkomplett querschnittsgelähmt. Jetzt haben sich seine ehemaligen Mitstreiter aus der Sendung, Natalia Osada (35) und Jiorgos Triadis, gegenüber Promiflash zu dem erschütternden Schicksalsschlag geäußert – und machen deutlich, dass Eric auf ihre Unterstützung zählen kann. "Wir sind auf jeden Fall weiterhin an seiner Seite. Ich habe auch schon versucht, Kontakt zu ihm aufzunehmen. Ich reposte natürlich auch alle Spendenaufrufe. Wir spenden auch", sagte Natalia und verdeutlichte, dass sie Eric aktiv unterstützen werden.

Natalia zeigte sich im Interview tief bewegt: "Für uns war das ein riesengroßer Schock. Und ehrlich gesagt sind wir extrem bestürzt und traurig. Gerade Eric hat für uns eine sehr große Rolle gespielt." Die Influencerin ergänzte, dass sie auf eine Besserung hoffen. "Wir wünschen ihm ganz, ganz schnelle Genesung und hoffen, dass das wirklich irgendwie noch einen guten Verlauf nimmt und es nicht so bleiben wird, sondern dass es nur so eine Zwischendiagnose ist", sagte sie. Jiorgos äußerte sich ebenfalls vorsichtig hoffnungsvoll: "Tatsächlich ist der Eric ein ganz lieber Mensch, ein herzensguter Mensch. Die Diagnose, die ich mittlerweile gehört habe, ist, dass es nicht schlussendlich dabei bleibt, dass er querschnittsgelähmt bleiben wird. Und da drücken wir ihm ganz stark die Daumen, geben ihm viel Kraft mit, weil die wird er brauchen, um wieder zu genesen."

Eric hatte sich bereits selbst aus dem Krankenhaus bei seinen Followern gemeldet. Auf Instagram postete er ein Video, in dem er unter Tränen beschrieb, wie brutal der Schmerz für ihn war. Gleichzeitig zeigte er sich dankbar für die Unterstützung, die er von seiner Community erfährt. Natalia brachte die gemeinsamen Gefühle von ihr, Jiorgos und wohl allen Fans des Tantra-Experten auf den Punkt: "Die Schmerzen sind so hart, dass er das erleiden muss. Das wünscht man ja wirklich gar keinem. Und vor allem, wenn man dann jemanden sehr, sehr gern hat, tut das einem besonders leid." Das Paar steht somit fest an Erics Seite – und hofft trotz der schlimmen Diagnose auf eine baldige Genesung.

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RTL / Kim Bender "Stranger Sins"-Experte Eric Osterlund

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Instagram / jiorgostriadis Jiorgos Triadis und Natalia Osada im April 2022

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GoFundMe Eric Osterlund, Tantra-Experte