"Stranger Sins"-Eric nach Reitunfall dauerhaft eingeschränkt

Ein dramatischer Reitunfall hat das Leben von Eric Osterlund dauerhaft verändert. Der Tantra-Experte, der durch die Show "Stranger Sins" bekannt wurde, stürzte Anfang April in Südafrika vom Pferd und liegt seitdem auf der Intensivstation in Kapstadt. Gegenüber Promiflash schildert nun eine Quelle aus seinem familiären Umfeld, wie es Eric nach mehreren Operationen geht und mit welchen Folgen er und seine Liebsten langfristig rechnen müssen. Demnach ist die TV-Bekanntheit seit dem Unfall inkomplett querschnittsgelähmt, wird rund um die Uhr überwacht und kann die Klinik aktuell nicht verlassen.

Die Operationen, die darauf abzielten, den Druck auf seinen Nervenkanal zu reduzieren, habe Eric "den Umständen entsprechend gut" überstanden, so die Quelle. Dass er seine Arme nach dem Eingriff nun wieder in geringem Umfang selbstständig anheben kann, werte das medizinische Team als "vorsichtig positives Zeichen". Gleichzeitig ist seine Situation nach wie vor kritisch: Seine Atmung muss immer wieder künstlich unterstützt werden, und ein Krankentransport sei aktuell ausgeschlossen. "Er liegt weiterhin auf der Intensivstation und wird 24/7 betreut", heißt es aus seinem Umfeld. Was die Zukunft betrifft, zeichnet die Quelle ein nüchternes Bild: "Sicher ist, dass Eric durch den Unfall für den Rest seines Lebens stark eingeschränkt sein wird." Der Fokus der Ärzte liege nun darauf, ihn zu stabilisieren und grundlegende Bewegungen im Oberkörper zurückzugewinnen, um ihm ein selbstständiges Leben zu ermöglichen: "Der Weg dahin wird Monate bis Jahre dauern und es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht sicher, ob das Ziel erreicht werden kann."

Parallel dazu wurde eine GoFundMe-Kampagne für Eric gestartet, um die erheblichen Kosten für Behandlung, Intensivpflege und die voraussichtlich langwierige Rehabilitation zu unterstützen. Ziel der Spendenaktion ist es, Eric und sein Umfeld finanziell zu entlasten und eine bestmögliche medizinische Versorgung sowie mögliche spätere Reha-Maßnahmen zu ermöglichen. Laut dem Spendenaufruf hat Eric zwar eine Reiseversicherung mit einer Deckungssumme von 250.000 US-Dollar, doch allein die Notoperation, der Aufenthalt auf der Intensivstation und ein möglicher medizinischer Rücktransport hätten diese Summe schnell aufgebraucht. Besonders kritisch: Als Selbstständiger hat er keinen Anspruch auf Krankengeld und ist daher auf die Unterstützung seiner Community angewiesen.

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RTL / Kim Bender "Stranger Sins"-Experte Eric Osterlund

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Instagram / eric.surfandskydive Eric Osterlund im März 2025

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GoFundMe Eric Osterlund, Tantra-Experte