"Superman"-Dreh: Nicholas Hoult trägt jetzt eine Glatze

Nicholas Hoult (36) läuft seit Kurzem mit einer Glatze durch New York City. Auf Fotos, die Just Jared vorliegen, wurde der Schauspieler am Samstagabend mit frisch rasiertem Kopf vor der Polo Bar in Manhattan gesichtet, als er das Restaurant betrat. Da er sich gerade in der Stadt aufhält, spekulieren Fans bereits darüber, dass er am Montag auch bei der Met Gala auftaucht – dies wäre sein zweiter Besuch des Modespektakels überhaupt. Sein bisher einziger Auftritt dort liegt schon eine Weile zurück: 2013 war er zum ersten und bislang letzten Mal dabei.

Der Grund für den neuen Look liegt auf der Hand: Nicholas befindet sich aktuell mitten in den Dreharbeiten zum Superman-Sequel "Man of Tomorrow", das am 8. Juli 2027 in die Kinos kommen soll. Für seine Rolle als Superbösewicht Lex Luthor hat er sich den Kopf rasiert. Diesmal soll Lex Luthor allerdings nicht gegen Superman kämpfen, sondern mit dem Superhelden an einem Strang ziehen. Außerdem wird der Film laut Just Jared den Schurken Brainiac einführen. Neu im Cast ist zudem Adria Arjona (34), die voraussichtlich die mächtige Alienkönigin Maxima spielen wird. Laut dem Hollywood Reporter setzte sie sich in mehreren Screentest-Runden gegen Mitbewerberinnen wie Sydney Chandler und Grace Van Patten (29) durch.

Nicholas ist für seine wandlungsfähigen Looks bekannt. Noch vor wenigen Wochen zeigte er sich auf der Vanity Fair Oscar Party mit platinblondem Haar, das er bereits während der Pressetour zu "Superman" getragen hatte. Damals erschien er gemeinsam mit seiner Ehefrau Bryana Holly (32) auf dem roten Teppich – ein seltener gemeinsamer Auftritt des Paares. Nun hat die Glatze das Blond abgelöst.

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Getty Images Nicholas Hoult im April 2025 in L.A.

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Getty Images Nicholas Hoult bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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Getty Images Bryana Holly und Nicholas Hoult bei der Vanity Fair Oscar Party 2026