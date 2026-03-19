Bekamen Bryana Holly und Nicholas Hoult heimlich ein Baby?

Nicholas Hoult (36) und Bryana Holly (32) sorgen gerade für mächtig Rätselraten bei ihren Fans. Das Model tauchte am Sonntag mit dem Schauspieler bei der legendären Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles auf – und lieferte kurz darauf mit einem Instagram-Post neuen Gesprächsstoff. Nachdem Nutzer ihr eine vermeintliche Brust-OP unterstellt hatten, meldete sich Bryana am Mittwoch in ihrer Story zu Wort und erklärte ihre deutlich prallere Oberweite: "Das ist das Ergebnis einer stillenden Mutter, die ihre Babys seit Stunden nicht gestillt hat, okay! Wer das kennt, weiß Bescheid. Ihr habt kein Recht auf eine Erklärung." Seither fragen sich viele Follower, ob Nicholas und seine Partnerin heimlich ein drittes Kind bekommen haben.

Besonders pikant wird die Sache durch weitere Details, die das Model preisgab. Unter einem Kommentar, in dem eine Followerin von eigenen Erfahrungen mit Tandemstillen erzählte, antwortete die Influencerin: "Danke dir so sehr! Und du bist unglaublich!" Eine Freundin von Bryana, Designerin Lurelly, mischte sich ebenfalls ein und schürte die Baby-Gerüchte noch weiter: "Wenn du mit Chirurg ihr neugeborenes Baby meinst. Ich kann es kaum erwarten, in einer Welt zu leben, in der wir uns gegenseitig unterstützen, statt immer nur zu unterstellen." Offiziell bestätigt haben Nicholas und Bryana eine erneute Geburt aber bisher nicht, Vertreter des Paares reagierten laut Daily Mail bislang nicht auf Nachfragen.

Bekannt ist bisher nur, dass Nicholas und Bryana seit 2017 zusammen sind und zwei gemeinsame Kinder haben: Sohn Joaquin sowie ein weiteres Kind, das 2022 zur Welt gekommen sein soll. Der X-Men-Star hatte seine Partnerin in einem Interview 2024 erstmals öffentlich als "meine Frau" bezeichnet und dort auch ehrlich über den Alltag als Papa gesprochen. Gegenüber dem Evening Standard schwärmte er: "Das Maß an Müdigkeit ist extrem. Niemand warnt dich davor. Aber die Liebe, die damit einhergeht, übertrifft alles. Es ist phänomenal. Ich liebe es." Der Brite, der schon als Kind durch "About a Boy" bekannt wurde, betonte in dem Gespräch auch, wie sehr ihn seine Familie erdet.

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Getty Images Bryana Holly und Nicholas Hoult bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Instagram / bryanaholly Nicholas Hoult und Bryana Holly mit ihren Kindern

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Getty Images Bryana Holly und Nicholas Hoult, Dezember 2024