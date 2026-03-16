Neuer Look: Nicholas Hoult mit blondiertem Haar bei Oscars

Nicholas Hoult (36) zeigte sich am Sonntagabend auf der Vanity Fair Oscar Party in einem neuen Look. Der Schauspieler erschien im LACMA in Los Angeles mit platinblondem Haar, das er bereits während der Pressetour zu seinem Film "Superman" im vergangenen Sommer getragen hatte. An seiner Seite: seine Ehefrau Bryana Holly (32), mit der er einen seltenen gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich absolvierte. Das Paar nutzte die glamouröse Veranstaltung, um das Ende der Award-Saison zu feiern. Für seinen Auftritt wählte Nicholas einen Anzug von Prada, den er mit einer Uhr von Jaeger-LeCoultre kombinierte. Die beiden gehörten Just Jared zufolge zu den mehr als 250 Prominenten, die an diesem Abend über den roten Teppich schritten.

Nicholas und Bryana sind seit Dezember 2016 ein Paar und haben sich heimlich das Jawort gegeben. Wann genau die Hochzeit stattfand, ist nicht bekannt. Dass die beiden verheiratet sind, wurde erst im November 2024 öffentlich, als Nicholas während einer Pressetour von seiner "Ehefrau" sprach. Als er daraufhin gefragt wurde, ob sie tatsächlich verheiratet seien, antwortete er gegenüber People: "Ich denke, das geht aus meinen Äußerungen ziemlich deutlich hervor." Das Paar hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus und lässt sich nur selten gemeinsam auf dem roten Teppich blicken.

Nicholas und Bryana sind Eltern eines Sohnes namens Joaquin, der im April 2018 zur Welt kam. Es gibt Berichte, dass die beiden Ende 2022 ein zweites Kind bekommen haben sollen, allerdings wurden dazu bislang keine offiziellen Informationen geteilt. Der Schauspieler wurde durch Filme wie "About a Boy", die "X-Men"-Reihe und "Mad Max: Fury Road" bekannt. Mit seinem blondierten Haar für die Rolle in "Superman" sorgte Nicholas bereits im vergangenen Jahr für Aufsehen und scheint nun wieder zu diesem auffälligen Look zurückzukehren.

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Getty Images Nicholas Hoult bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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IMAGO / AFF-USA Bryana Holly and Nicholas Hoult bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Getty Images Bryana Holly und Nicholas Hoult, Dezember 2024