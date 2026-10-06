Harte Beichte: Promi-BB-Redo wollte Frauen leiden sehen

Schon am zweiten Abend von Promi Big Brother wird es emotional: René Dost (57), den viele nur unter seinem Spitznamen Redo kennen, legt vor seinen Mitbewohnern eine schonungslose Beichte ab. In einer Gesprächsrunde erzählt der Social-Media-Star, wie er nach dem Ende seiner siebenjährigen Ehe mit Frauen umging. Damals habe er einen regelrechten Rachefeldzug begonnen: "Heute schäme ich mich dafür. Ich wollte mich einfach rächen an den Frauen. Ich hatte drei Frauen gleichzeitig", gesteht er in der Sat.1-Show. Erst wenn die Frauen wegen ihm Liebeskummer gehabt hätten, habe er sich gut gefühlt, erklärt René rückblickend. Auf diese Phase seines Lebens blickt er heute entsprechend kritisch zurück.

Angestoßen wird das offene Gespräch allerdings durch ein anderes Thema: Die Bewohner sprechen über ihre jeweiligen Vorstellungen von Familienplanung. Maurice Dziwak (28), der bereits zwei Kinder hat, stellt dabei klar, dass seine Familienplanung noch nicht abgeschlossen ist. "Ich bin noch nicht fertig", sagt er und verrät, dass er sich insgesamt vier Kinder wünscht. René sieht diesen Wunsch etwas zurückhaltender. "Ich habe Respekt davor, in vielerlei Hinsicht", entgegnet er. Besonders beschäftigt ihn die Vorstellung, dass eine Beziehung trotz gemeinsamer Kinder zerbrechen könnte. Seine eigenen Erfahrungen spielen dabei eine entscheidende Rolle. Während seiner Ehe sei er ein Workaholic gewesen, ehe seine damalige Frau schließlich mit einem seiner Kumpel durchgebrannt sei. Den Schmerz über das Ende der Ehe habe er anschließend in seine Arbeit gesteckt – und zugleich in seine Rache an anderen Frauen.

Für tiefgehende Gespräche bleibt den Bewohnern im Container ausreichend Gelegenheit. René lebt derzeit gemeinsam mit Maurice und fünf weiteren Kandidatinnen und Kandidaten im spartanischen Bereich "Garten". Mit dabei sind außerdem Francesca Morgese, Nadja Benaissa (44), Georgina Stumpf, Kim Virginia Grey (31) und Nikola Grey (30). Dass sie unter diesen kargen Bedingungen leben müssen, haben die Promis letztlich selbst – wenn auch unwissentlich – entschieden. Zum Start der Show durften sie sich an einer langen Tafel jeweils einen Platz aussuchen. Zunächst schien diese Wahl keine größere Bedeutung zu haben. Erst später erfuhren die Bewohner, dass ihre Sitzplätze darüber entschieden, wer im "Garten" bleiben muss und wer in das wesentlich komfortablere "Haus" einziehen darf. Während es sich die eine Hälfte der Gruppe also gemütlich machen kann, müssen René und seine Mitstreiter mit deutlich weniger Komfort auskommen.

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Joyn René Dost bei "Promi Big Brother" 2026

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Joyn René Dost, Maurice Dziwak und Nikola Grey bei "Promi Big Brother" 2026

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Imago Vorstellung der neuen Bewohner von Promi Big Brother 2026 im Capitol Theater Düsseldorf

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