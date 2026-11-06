Sido schreibt seine Songs nicht, sondern "empfängt" sie

Sido (45) hat einen ungewöhnlichen Einblick in seinen kreativen Prozess gegeben. Wie der Rapper jetzt im Interview bei "Take Me Späti" erzählte, konstruiert er seine Texte nicht bewusst am Schreibtisch. Stattdessen sieht er sich selbst eher als eine Art Empfänger für Gedanken und Einfälle, die plötzlich auftauchen. "Ich schreibe nicht wirklich, ich empfange. Ich sitze da und weiß, das muss jetzt passieren. Dann kriege ich die ersten Ideen. Und die Ideen können nicht von mir sein, weil ich dir nicht sagen kann, was mein nächster Gedanke sein wird", beschrieb der Musiker den Moment, in dem ein neues Lied entsteht. Auch wie das konkret aussieht, schilderte Sido in dem Gespräch. "Mittlerweile mach ich ganz anders Musik. Ich sitz im Bett, hol mir meinen Laptop und fang an, ein bisschen was zu schrauben. [...] Während ich den Beat mache, krieg ich die ersten Ideen textmäßig. Und dann feil ich dran rum. Nachts, tags, wie auch immer. Ich brauche aber Ruhe", erklärte er. Das Basteln am Beat ist für ihn also der Einstieg in eine Art kreativen Tunnel.

Die Produktion überlässt der Berliner dabei nicht anderen. Er ist von Anfang an selbst an seinen Stücken beteiligt. Zuerst baut er unter anderem die Drums und weitere Bausteine des Beats zusammen. Schon in dieser Phase kommen ihm die ersten Ideen für den späteren Text. Sind die ersten Einfälle erst einmal da, macht er mit seinem Handwerk als Rapper daraus Zeilen und schließlich einen fertigen Song. Ganz für sich sein muss der Familienvater dafür allerdings nicht. "Ich muss nicht alleine sein. Aber die Leute, die mit mir sind, die sehen: Jetzt hat er wieder diesen Blick, er schreibt wieder. Und dann kann ich mich auch so zurückziehen und die wissen, den behelligen wir jetzt nicht", berichtete der Künstler.

Zuletzt machten jedoch weniger musikalische als vielmehr private Schlagzeilen die Runde. Seine Ex-Partnerin Georgina Stumpf, die unter dem Namen Gia bekannt ist, sprach bei Promi Big Brother über ihre gemeinsame Vergangenheit. Sido und sie lernten sich nach ihrer Aussage über den Twitchstreamer Knossi (40) kennen. Nach kurzer Zeit sei sie dann 2021 bei Sido eingezogen. Die Beziehung hielt rund vier Jahre. Die Influencerin beschrieb die gemeinsame Zeit als intensiv, wechselhaft und toxisch. Eines der größten Probleme sei damals der Drogenkonsum gewesen. Ihrer Darstellung nach habe er immer wieder zu heftigen Auseinandersetzungen geführt. Diese Schilderungen geben allein Gias Sicht der Dinge wieder. Wie Sido die gemeinsame Zeit erlebt hat, ist nicht bekannt.

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ActionPress / Kolbert-Press Rapper Sido im Oktober 2024

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Imago Sido beim Auftakt der Jubiläumstour "25 Jahre" in Erfurt

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