Auf 2027 verschoben: Steckt das hinter "Forsthaus"-Aus?

Eigentlich sollte es im Forsthaus heute endlich wieder so richtig krachen – doch der erhoffte Almspaß bleibt vorerst aus. Die vierte Staffel von Forsthaus Rampensau Germany war für den heutigen Freitag auf Joyn und Sixx angekündigt, wurde aber in einer Last-Minute-Aktion überraschend auf 2027 verschoben. Von dieser plötzlichen Absage wurden keineswegs nur die Fans eiskalt erwischt, auch der Cast fiel aus allen Wolken. Unter dem offiziellen Statement der Produktion auf Instagram fragte Luxuslady Claudia Obert (65) verblüfft: "Was los?" Dragqueen Katy Bähm (33) flüchtete sich sogleich in Selbstzweifel und fragte betrübt: "Wie habe ich immer Pech …. Ob's an mir liegt?" Auch LilliPop gab sich ungläubig: "Das ist doch Quatsch jetzt", während Gino Bormann (38) die kollektive Irritation auf den Punkt brachte: "Ich fasse es gerade nicht."

Da die Sender mit konkreten Informationen geizten, machten sich die Fans im Netz direkt eigene Gedanken. Mehrere witterten einen Zusammenhang mit dem frischen Urteil gegen Yasin Mohamed (35). Der 35-Jährige zieht zwar selbst nicht in die Hütte, doch Kandidat Luigi Birofio (27) stellte sich zuletzt öffentlich schützend vor seinen Kumpel und erntete dafür einen heftigen Shitstorm. Ob dieses pikante Loyalitätsverhältnis oder das Urteil selbst den Ausschlag gaben, ist reine Spekulation. Ex-My Style Rocks-Juror Andreas Wendt vermutete hinter der Notbremse jedenfalls knallharte juristische Daumenschrauben. "Wenn Minuten vor der Veröffentlichung der Termin verschoben wird, muss ja irgendetwas Schwerwiegendes vorgefallen sein. Meistens passiert sowas nur nach einer einstweiligen Verfügung, erfolgreichen Unterlassungsklage oder strafrechtlichen Thematiken. Reality-TV wird immer wilder", urteilte Andreas im Netz.

Joyn und sixx hatten den Start in letzter Minute abgesagt und die Staffel ins kommende Jahr verlegt – offiziell wegen produktionstechnischer Probleme. Dabei hatte die Runde mit einer großen Besetzung gelockt: Neben Claudia und Theresia Fischer (34) sollten Gigi und Peris Grigoriadis, Katy und Gino sowie Filip Pavlovic (32) und Marco Cerullo (37) einziehen. Auch Giuliano Hediger wollte gemeinsam mit Vater Paolo anrücken, während Brenda Brinkmann (23) und Stella, Marlisa Rudzio (37) und William Raab sowie Laura Blond und Nadja Großmann die Messer wetzten. Komplettiert wurde das illustre Ensemble von Silva Gonzalez (47) und Stephen Dürr (52) sowie Lilli und Jessica aus der "Realitystar Academy", doch wann diese Truppe 2027 tatsächlich gemeinsam über die Bildschirme flimmern darf, steht nun völlig in den Sternen.

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Joyn Gigi Birofio, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidat

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Joyn Gino Bormann, "Forsthaus Rampensau Germany"-Kandidat

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