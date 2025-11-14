Stefan Kleiser äußert sich zu Kates Belästigungs-Vorwürfen

In der neuen Reality-Show "Die Abrechnung - Der Promi-Showdown" auf ProSieben und Joyn prallen nicht nur alte Konflikte aufeinander, es entstehen offenbar auch neue. Reality-Star Kate Merlan (38) erhebt schwere Vorwürfe gegen Stefan Kleiser: Er habe sie während der Dreharbeiten und auch rund um die Premiere belästigt. Die Szenen sollen in der Unterkunft, am Set und später beim Shuttle zur Premiere passiert sein. Stefan weist die Vorwürfe entschieden zurück. Gegenüber dem Berliner Kurier spricht er von einer "moralischen Abwärtsspirale" im Trash-TV mit "haltlosen Beleidigungen, gezielt verletzenden Behauptungen, inszenierten sexuellen Inhalten". Das Motiv dahinter sei für ihn klar: Aufmerksamkeit. "Etliche 'Reality-Stars' wollen wirklich Fame und Geld - koste es, was es wolle. Bad news are good news", erklärte er dem Blatt. Die Vorwürfe von Kate ordnet er als "beschämende Trash-Lüge" ein und betont: Ihm sei es immer wichtig gewesen, gerade im beruflichen Kontext nie "sexualisiert" zu sein.

Laut Berliner Kurier erzählte Kate, sie habe sich von Stefan begafft gefühlt, er habe zweideutige Andeutungen gemacht und Nähe gesucht. "Was mich bei Stefan einfach massiv stört – nicht nur bei der Show, sondern auch jetzt wieder bei der Premiere – ist seine übergriffige, penetrante, widerliche Art", sagte sie laut Berliner Kurier auf ihrem Instagram-Kanal. Besonders unangenehm sei es geworden, als er ihr "Zeichen" gegeben und vor einer Dusche verweilt habe, heißt es weiter. Kate entspreche allerdings nicht Stefans Typ, auch wenn er in der Show ihre "Körpermodifikationen" als "stimmiges Kunstwerk" respektvoll gewürdigt habe, so Stefan zum Berliner Kurier. Den Moment im Shuttle schildert er anders: "Ja hallo Kate - ooha, da sind wir wohl jetzt ganz alleine", habe er im Small Talk gesagt, berichtete er dem Magazin. Die Atmosphäre sei seltsam gewesen, er sei in einen volleren Bus umgestiegen. Den Dusch-Vorwurf bezeichnet er als "einfach Mumpitz". Sollte Kate sich "unschön getriggert" gefühlt haben, tue ihm das leid, betonte er gegenüber dem Berliner Kurier, es sei nie seine Absicht gewesen.

Beide zählen seit Jahren zu bekannten Gesichtern der Reality-Landschaft, und die Wege von Kate und Stefan kreuzten sich nun in einem Format, das Reibung bewusst in Kauf nimmt. Kate, die auch als Model arbeitet, hat in der Vergangenheit öffentlich gemacht, wenn sie Grenzen überschritten sah, und suchte in diesem Fall laut eigenen Schilderungen das direkte Gespräch. Stefan, der als Zahnarzt bekannt ist und privat mit Theresia Fischer liiert, verortet sein Auftreten gerne in einem werteorientierten Selbstverständnis und betont Distanz zu sexualisierten Anspielungen.

Imago Stefan Kleiser bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown"

Imago Kate Merlan beim Screening von „Die Abrechnung – Der Promi-Showdown“ im Festsaal Kreuzberg, Berlin

Instagram / docstefankleiser "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat Stefan Kleiser, Juni 2024